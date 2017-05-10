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Лоренсо Мельгарехо: "В 2013 году я должен был перейти в "Ливерпуль"

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо признался в эфире программы Sin Falta в Парагвае, что мог оказаться в "Ливерпуле". 26-летний форвард перебрался в Россию в 2013 году, перейдя в "Кубань" из "Бенфики". А в московском клубе он оказался в прошлом году.

– В 2013 году я должен был покинуть "Бенфику" и перейти в "Ливерпуль", – отметил Мельгарехо. – Но в итоге оказался в России. Мысленно был уже в "Ливерпуле", все почти срослось, но в последний момент ситуация изменилась. К счастью, в итоге в России я оказался в большом клубе, мы стали чемпионами досрочно. О возвращении в Парагвай пока не думаю. Еще лет пять хочу поиграть в Европе.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bond1951

а Я в БАРСУ........

13:58

King's Bounty IIII

да ну

13:56

abs68

Я думаю Ливерпуль теперь точно об этом не сожалеет

13:53