Лоренсо Мельгарехо: "В 2013 году я должен был перейти в "Ливерпуль"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо признался в эфире программы Sin Falta в Парагвае, что мог оказаться в "Ливерпуле". 26-летний форвард перебрался в Россию в 2013 году, перейдя в "Кубань" из "Бенфики". А в московском клубе он оказался в прошлом году.

– В 2013 году я должен был покинуть "Бенфику" и перейти в "Ливерпуль", – отметил Мельгарехо. – Но в итоге оказался в России. Мысленно был уже в "Ливерпуле", все почти срослось, но в последний момент ситуация изменилась. К счастью, в итоге в России я оказался в большом клубе, мы стали чемпионами досрочно. О возвращении в Парагвай пока не думаю. Еще лет пять хочу поиграть в Европе.