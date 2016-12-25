Лоренсо Мельгарехо: "Мое время в сборной Парагвая еще придет"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо считает, что еще сможет сыграть за сборную Парагвая. По его словам, пока его время не пришло.

– Думаю, что еще придет время и меня вызовут, – цитирует Мельгарехо cronica.com. – Странно ли, что Франсиско Хавьер Арсе меня до сих пор не вызывает? У него свои на это причины. Возможно, он думает, что пока еще не подходящее время.