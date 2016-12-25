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Лоренсо Мельгарехо: "Мое время в сборной Парагвая еще придет"

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Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо считает, что еще сможет сыграть за сборную Парагвая. По его словам, пока его время не пришло.

– Думаю, что еще придет время и меня вызовут, – цитирует Мельгарехо cronica.com. – Странно ли, что Франсиско Хавьер Арсе меня до сих пор не вызывает? У него свои на это причины. Возможно, он думает, что пока еще не подходящее время.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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karlikf1

А чего он тебя будет вызывать, если толком не играешь. Ему если чё, есть, наверное, кого с лавки поднять, кроме тебя, ему игроки нужны, а не лавочники с миллионными получками.

21:17 25 декабря

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