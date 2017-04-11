Лоренсо Мельгарехо: "Матч с "Зенитом" - очередной финал для "Спартака"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо отметил, что в раздевалке красно-белых царит хорошая атмосфера. По его словам, все игроки понимают, что необходимой обойтись без чрезмерной эфории и хорошо подготовиться к матчу 23-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Как сейчас обстановка в команде? Нет ли чрезмерной эйфории?

– Действительно, в нашей раздевалке сейчас много радости, однако все понимают, что важно не переборщить с этим. Атмосфера просто супер – мне кажется, она все лучше и лучше. Думаю, нам это нисколько не мешает, только помогает. Впереди ответственная неделя, и мы намерены как следует поработать.

– "Зенит" – ваш главный соперник?

– Один из двух главных. Вместе с ЦСКА это наш основной преследователь. Не могу сказать, кто опаснее, не хочу сравнивать. Оба клуба сильны. Но так как мы всегда настраиваемся на ближайший матч и думаем только о нем, сейчас самый серьезный оппонент для нас – "Зенит". Потому что встречаемся уже в воскресенье, и это наш очередной финал. Их осталось восемь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полное интервью Лоренсо Мельгарехо