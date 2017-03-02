Life: Кокорина поймали за езду на встречной полосе

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина задержали в центре Москвы, утверждает Life. По информации издания, форвард сборной России устроил гонки по встречной полосе на своем "бентли" с номером К009АА. Отмечается, что необходимости выезжать на полосу встречного движения не было – в момент задержания в полночь дороги были свободны.
Инцидент произошел на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем элитного авто Кокорина и составили на него протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.
Впрочем, сам Александр заявил, что не признает вину и требует пересмотра решения инспектора. Позже он вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.
Как сообщает Life, госномер у автомобиля Кокорина именной – К009АА – по фамилии, имени и отчеству футболиста, а также по номеру, под которым он играет в "Зените".
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/980116/alieksandra_kokorina_poimali_v_moskvie_za_iezdu_po_vstriechkie_na_bentley
andikas
Расстрелять!:-)
10:32
баламошка
Если за рулём "звезда" - это не езда.
10:31
merniloskut
Очень плохой мальчик - Даже гаишники не терпят бамжей, что уж говорить обо всем остальном, нормальном, населении страны!
10:31
alekstsm
Горбатого мо..... Не не так. Выехал на встречку случайно, темно, полночь, каждый бы заблудился. Переживал после вылета из Кубка, задумался - ну с кем не бывает. Уставший был сильно (таксовал после тренировки). Ездит на "Бентли" (финансовый кризис, времена тяжелые, работодатели выдали зарплату чем попало), но в душе стопроцентно поддерживает отечественного производителя. Гос. номер случайно такой в ГИБДД выдали. Адвокат - просто знакомый. Не ругайте его, он простой российский футболист.
10:30
merniloskut
SP2 - каждый бомж в душе мечтает стать москвичом! А сколько уже понаехало...
10:29
SP2
А для него это и не косяк наверное. Он же ради этого в Москву и стремился из провинции.
10:29
Очень плохой мальчик
Кокоше не повезло,гибэдэдэшники не интересовались футболом.
10:29
merniloskut
Попав к бамжам даже дерево превращается в труху! Газпром загубил очередное дарование, и сгнобил баблом талантливого игрока сборной!
10:28
Эрмин
Признать РЕН и Life.остраннымми агентами ,работающими на лишение России права на проведение ЧМ_2018 !
10:28
GerychZ ✯
Жорик Вартанов - Так же как у вас всякие Кутеповы, Комбаровы и Макеевы...
10:27
SP2
Ну и оставался бы в своей Москве. Для него же после Валуек Москва - предел мечтаний... очень странно вообще. Что делал игрок Петербургского Зенита в Москве.
10:26
serzheo
А что он вообще в Москве делает за два дня до игры? Тренируется на бентли ездить в 12 ночи? Вот потому и на поле потом спит.
10:26
Жорик Вартанов
ничего, Газпром отмажет) пока есть лимит в нашем чемпионате вот токи полупокеры будут у нас "играть" и получать миллионы, честно говоря не понимаю Зенит, как он проходит в основной состав? как?
10:26
ISTORIK1969
Наверно от ведьмы спасался.
10:25
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
цыган любит таких. на поле ноль, но в общественной жизни бААААльшой чУловек. от слова "чучело". отсюда создается ложное впечатление о медийности. мол раз чел на слуху, то значит все делает правильно).
10:21
GerychZ ✯
Лимит пора убирать, что бы эти бараны с российскими паспортами поняли свое место в футболе. Сколько ни смотришь матчей, особенно на международной арене, наши игроки чаще всего самые слабые звенья в команде, потому и Андерлехты с АЕКами пройти не можем.
10:18
Свинству Бой!
Хотя странно. Ведь на базе идут тренировки, а он в Москве.
10:17
POLTOS
Если не предпринять радикальных мер, это зажравшееся мажорское животное будет и дальше позволять себе непотребные вещи. Инспекторам ГИБДД нужно было засунуть жезл в Сашенькино трансгендерное отверстие по самые гланды чтобы впредь не безобразничал... Так ещё и вину не признал, адвоката вызвал. Как пацан, которому поделом набуцкали во дворе, а он в слезах побежал маме жаловаться...
10:17
serzheo
Да плевать ему, что на поле, что на улице. Просто на на всех плевать, в полном смысле этого слова.
10:16
Свинству Бой!
конченное чимэооооо!!!!! Это теперь наша черная метка! Пока он у нас мы ничего не выиграем!!!!!!!! Вот Бухарик был , как бинго, после 2-х чемпионств в Рубине и у нас два получил ,а этот полицай вонючий....тьфу.
10:14
Пови
А с кем гонки то устроил, уж не с Пашей ли?
10:11
Ботаникум
А где же ещё ездить "кокошам", как не по встречке или тротуарам??? Иначе публикум и не заметит "мальчика-мажора", мало заметного на поле!
10:08
Andrey_Veselov
сколько можно терпеть репутационные потери, господин Миллер???
10:04
ЦСКАнавсегда
такого просто не может быть
10:02
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
Умеет же Саша напомнить о себе в моменты, когда нужно сидеть тише воды, ниже травы. Провал на Евро - "всем шампанского", поражение от среднячка Андерлехта, где Кокоша был одним из худших - гонки по Москве на бентли... Про стыд и совесть говорить в нашем футболе как-то не принято, но, черт, Саша, когда ты уже повзрослеешь?.. Ладно, авансов не оправдал в плане игры, так хоть косячить заканчивай.
09:58