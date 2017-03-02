Life: Кокорина поймали за езду на встречной полосе

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина задержали в центре Москвы, утверждает Life. По информации издания, форвард сборной России устроил гонки по встречной полосе на своем "бентли" с номером К009АА. Отмечается, что необходимости выезжать на полосу встречного движения не было – в момент задержания в полночь дороги были свободны.

Инцидент произошел на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД задержали находившегося за рулем элитного авто Кокорина и составили на него протокол, по которому футболисту грозит лишение водительских прав.

Впрочем, сам Александр заявил, что не признает вину и требует пересмотра решения инспектора. Позже он вызвал на место своего адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания. Протоколы направлены в суд.

Как сообщает Life, госномер у автомобиля Кокорина именной – К009АА – по фамилии, имени и отчеству футболиста, а также по номеру, под которым он играет в "Зените".