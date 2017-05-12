Леонид Федун: "Считаю, что Фернанду даже лучше Тимощука"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" назвал полузащитника красно-белых Фернанду штучным товаром. Также он признался, что на кандидатуре бразильца в свое время настоял Дмитрий Аленичев.

– Как-то вы сказали, что "Спартак" не станет чемпионом, пока в команде не появится игрок уровня Тимощука. Сейчас он есть?

– Да – Фернанду. Считаю, он даже лучше Тимощука. Год назад спорил с одним человеком, кто самый эффективный в английском чемпионате. Я сказал: Канте. После его ухода "Лестер" упал, а "Челси" взлетел. Такой же человек выступал в "Реале" – Макелеле. Ушел – команда сдулась. Кто-то должен очень эффективно таскать рояль. Такие футболисты – штучный товар.

– Правда ли, что выбор стоял между Лассаной Диарра и Фернанду, и именно вы настояли сначала на приобретении Зобнина, а затем и на покупке бразильца?

– Давайте не будем обсуждать внутреннюю кухню. Зобнин – действительно моя кандидатура. На Фернанду настояли Аленичев и селекционный отдел – сказали, он сильнее француза. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)