Леонид Федун: "Ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС попросил болельщиков воздержаться от поведения, наносящего ущерб клубу. По словам наставника, красно-белые теряют 5-6 миллионов рублей в год за счет штрафов.

​– Мы никому ничего не собираемся доказывать, не собираемся проводить никакие исследования. Мы есть мы, – отметил Федун. – По-моему, ни у кого и никогда не было сомнений, какой клуб в стране самый популярный. В то же время выросло целое поколение болельщиков, которые не видели побед "Спартака". Нам надо работать с ними, сделать так, чтобы они ходили на стадион, а для этого нам надо побеждать. Единственное, что хотелось бы попросить у болельщиков – наносить поменьше вреда клубу. Каждый год мы выплачиваем штрафов на 5-6 миллионов рублей – это большие деньги. Мы говорили с ними об этом, но они утверждают, что без этого не могут.