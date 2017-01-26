Квинси Промес: "Самедов хорошо говорит по-английски, а Комбаров очень смешно"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в большом интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ отметил, что несколько игрок команды говорят на английском языке. По его словам, у одного из них это получается довольно смешно.

- С Самедовым на тренировках вы уже нашли общий язык?

- Да, тем более что он хорошо говорит по-английски. Мы общаемся. Я не сложный человек для общения, все время улыбаюсь. Буду стараться сделать так, чтобы в "Спартаке" он как можно быстрее почувствовал себя дома. Очень уважаю его как игрока, и рад, что он присоединился к нам. А кто будет в итоге где играть – для меня не важно, если мы будем выигрывать матчи.

- Кто еще из российских игроков "Спартака" говорит по-английски?

- Макеев, Ребров. Комбаров старается, но когда он говорит по-английски, звучит очень смешно. А я, в свою очередь, стараюсь говорить по-русски.

Полностью интервью Промеса