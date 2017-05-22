Квинси Промес: "Лучший ли это сезон в моей карьере? Пусть решают люди"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес, получивший приз лучшему игроку своего амплуа на гала-вечере РФПЛ, отметил, что доволен прошедшим сезоном. По словам голландца, награды еще больше мотивируют его на дальнейшую работу.

​– Лучший ли это сезон в моей карьере? Я бы сказал наиболее ценный, - отметил Промес. - Лучший или нет – пусть решают люди. Я всего лишь стараюсь с каждым годом становиться сильнее.

Прежде всего, я рад, что мы завоевали трофей. Для команды, для болельщиков. Эта личная награда - признание моей работы.

Всегда приятно выигрывать призы. Я очень счастлив и еще больше мотивирован на дальнейшую работу.