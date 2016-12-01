"Крылья" разгромили "Спартак" в Самаре

Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Спартак" - 4:0. Самарцы нанесли красно-белым третье поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. Фото ФК "Крылья Советов"

В матче 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле нанесли поражение "Спартаку" – 4:0. По голу забили Йоан Молло, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато и Сергей Корниленко.

Примечательно, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. Эта победа также стала для самарцев самой крупной в истории в поединках со "Спартаком".

Отрыв лидера чемпионата от идущего вторым "Зенита" сократился до трех очков. "Крылья" поднялись на 12-ю позицию, покинув зону переходных матчей.

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16-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: Молло, 17 - с пенальти (1:0). Ткачев, 45+2 (2:0). Паскуато, 60 (3:0). Корниленко, 70 (4:0).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон (Маргасов, 45), Бато, Ткачев (Чочиев, 75), Цаллагов, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Маурисиу, Кутепов, Комбаров (Макеев, 46), Промес, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Давыдов (Ананидзе, 62).

Предупреждения: Маурисиу, 38. Фернанду, 90. Таранов, 90+2.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

1 декабря. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"