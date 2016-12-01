"Крылья" разгромили "Спартак" в Самаре

В матче 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле нанесли поражение "Спартаку" – 4:0. По голу забили Йоан Молло, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато и Сергей Корниленко.
Примечательно, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. Эта победа также стала для самарцев самой крупной в истории в поединках со "Спартаком".
Отрыв лидера чемпионата от идущего вторым "Зенита" сократился до трех очков. "Крылья" поднялись на 12-ю позицию, покинув зону переходных матчей.
Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым
Чемпионат мира
Премьер-лига
16-й тур
"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) – 4:0 (2:0)
Голы: Молло, 17 - с пенальти (1:0). Ткачев, 45+2 (2:0). Паскуато, 60 (3:0). Корниленко, 70 (4:0).
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон (Маргасов, 45), Бато, Ткачев (Чочиев, 75), Цаллагов, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Маурисиу, Кутепов, Комбаров (Макеев, 46), Промес, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Давыдов (Ананидзе, 62).
Предупреждения: Маурисиу, 38. Фернанду, 90. Таранов, 90+2.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
1 декабря. Самара. Стадион "Металлург".
spetrov
П_о_в_а_р, можно подумать, ты чем-то удивишь. :)))
20:40
James Gang
Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!
20:40
П_о_в_а_р
Костариканец spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) 20:31 ============== Утешаешь спартача? ------------------------------ Отвянь, злопыхатель. Иди лохомотов смотри недоделанных.
20:40
spetrov
Костариканец, так или иначе, а придется. Тем более скорее следующий матч. У каждого из нас. :)
20:39
питон1971
Ну и посмешили комментаторы матча.., как бы невзначай начавшие раздувать истерию по поводу судейства.., при 3-0 не терявшие оптимизма..,ну а в концовке рассыпавшихся в похвалах что поросятки не сдаются
20:38
П_о_в_а_р
spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) ---------------------------------- Не знаю можно ли в этом возрасте измениться.(( Думаю, придётся при первой же очередной неудаче ЦСКА или там Зенита устроить пляску с бубнами на костях Леонида Викторовича, Алексей Борисыча, Евгения Ленорыча и прочих Луческу. Не хочу, но надо. А что делать?
20:38
aloveku
всё-таки надо было соглашаться играть в бушлатах и валенках...
20:38
Lord_Lankaster
Первый коммент удалили почему-то. Держи второй - вы все - конебомжи и уфимцы продажные со скрипченко вместе - убогие - и это Вам Бог возместит - так что радоваться вам рано - мы впереди, а вы попробуйте догнать, убогие!
20:38
Костариканец
spetrov Костариканец, думаю, вряд ли он в этом нуждается. :) 20:35 =========== Нет, почему, я знаю его, он очень ранимый и переживательный парень. Ему трудно пережить сегодняшнее поражение. Особенно с таким счетом.
20:38
MIKE-BEST
Всё просто. Спартак привык играть недельным циклом в чемпионате. А тут посередине недели играть. Организм напичканный медикаментами не успел перестроиться.
20:37
King's Bounty IIII
GerychZ ✯ "Каррера, иди сюда, б..!"..)) _____________ Мужик, ты на героине пишешь такую иксню ??
20:37
pitersam
Повылазили любители плясать на чужих костях... А Крылья с победой, Спартаку это будет хорошим уроком.
20:36
krasnoyar
Неплохо "Самара" прокатилась на топливе от "Лукойл"
20:36
zagman
Сегодня и «СПАРТАК» неважно выглядел физически, и «Крылья» летели как наскипидаренные. Я пришел к выводу, что «СПАРТАК» не в состоянии играть два матча в неделю. Почти все предыдущие победы, особенно со счетом 1:0, были одержаны в борьбе на каждом участке поля за счет прессинга. Сегодня прессинг откровенно не удался из-за усталости. Уверенно комбинировать, создавать большое количество моментов и соответственно много забивать «СПАРТАК» не может. Вся надежда на физподготовку, прессинг и один гол в атаке. Так видит футбол Массимо Каррера. В принципе, три очка от «Зенита» сохранились. Не знаю, как «СПАРТАК» проведет последний матч календарного года против «Рубина», но в недавнем интервью Дмитрий Комбаров говорил, что футболисты терпят физические нагрузки до зимней паузы, чтобы потом отдохнуть. Видимо, уже подсели. Тут тоже понятно: нынешние спартаковцы навряд ли когда-нибудь бегали столько, сколько при Массимо Каррере. В общем, за зимнюю паузу нужно хорошо отдохнуть, потом под руководством Массимо Карреры подготовиться физически и тактически к весенней части и совершить блицкриг, тем более что «Зенит» будет бодаться еще и в Лиге Европы, а также у них вот-вот должен уйти Витсель (не знаю, действительно ли так произойдет, но было бы отлично). Поэтому шансы есть.
20:36
King's Bounty IIII
zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). ___________ Он любит болт Дикембе Мутомбо в свою гайку.
20:36
spetrov
Костариканец, думаю, вряд ли он в этом нуждается. :)
20:35
Скотти Пиппен
zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). ************************- Бугага.))) Задмана пялят в очко 4 негра.))) Я хоть из демократической и толерантной страны, но даже мне это твоё признание очень смешно.)) Вперёд, Спартак за новыми неграми.))
20:35
Доктор Мясо
Не вешать нос. У любой команды бывают чёрные дни.Пусть и у других будет праздник. Надо сцепить зубы и двигаться дальше. Это уже не "тот" Спартак.
20:34
Костариканец
spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) 20:31 ============== Утешаешь спартача?
20:33
dimarmy✯
Вот о чём завтра С-Э будет "говорить"?
20:33
Скотти Пиппен
Костариканец Скотти Пиппен zagman ************** Задману наш чикагобульский привет. Как оно, брат?) 20:20 ================ Привет американским партнерам. Любите вы всяких Задманов. (( ----------------------------- Любовь зла и толерантна. Полюбишь и Задмана.
20:32
Костариканец
zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). 20:31 ============ Скотти за Спартак болеет, а ты ему после сегодняшнего поражения наносишь непоправимую боль.
20:32
spetrov
П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :)
20:31
Костариканец
П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Как жидь??? 20:15 ============ Ни па лжи. ---------------------------- Если нипалжи, то Спартак чемпион. 20:29 ================== Да, Пустот доволен, Иришка тож.
20:31
zagman
Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))).
20:31
mas7er
А ЦАРЬ ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ!!!
20:31
bvp
Крылья - это ПОХОРОНЫ!!!! Спартак - манекен челендж.
20:30
совва
еще не поздно выкупить Карпина у Матч-ТВ.
20:30
Деметрио
После этого матча Веркаутерен сам должен заплатить Крыльям неустойку за свои результаты!
20:30
Nekro
Жду статью: "Как убивали Спартак - 2"
20:30