19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Крылья" разгромили "Спартак" в Самаре

Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Спартак" - 4:0. Самарцы нанесли красно-белым третье поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. Фото ФК "Крылья Советов"
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Спартак" - 4:0. Самарцы нанесли красно-белым третье поражение в чемпионате в нынешнем сезоне. Фото ФК "Крылья Советов"
0
0
0
198

В матче 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своем поле нанесли поражение "Спартаку" – 4:0. По голу забили Йоан Молло, Сергей Ткачев, Кристиан Паскуато и Сергей Корниленко.

Примечательно, что за весь первый круг красно-белые пропустили всего восемь мячей. Эта победа также стала для самарцев самой крупной в истории в поединках со "Спартаком".

Отрыв лидера чемпионата от идущего вторым "Зенита" сократился до трех очков. "Крылья" поднялись на 12-ю позицию, покинув зону переходных матчей.

Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым

Чемпионат мира

Премьер-лига

16-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) – 4:0 (2:0)

Голы: Молло, 17 - с пенальти (1:0). Ткачев, 45+2 (2:0). Паскуато, 60 (3:0). Корниленко, 70 (4:0).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон (Маргасов, 45), Бато, Ткачев (Чочиев, 75), Цаллагов, Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).

"Спартак": Ребров, Ещенко, Маурисиу, Кутепов, Комбаров (Макеев, 46), Промес, Фернанду, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Давыдов (Ананидзе, 62).

Предупреждения: Маурисиу, 38. Фернанду, 90. Таранов, 90+2.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

1 декабря. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"

Опрос

"Спартак" в Самаре: что это было?
голосовать

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
198
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (198)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

П_о_в_а_р, можно подумать, ты чем-то удивишь. :)))

20:40

James Gang

Спартак переелся победами... Рубину тоже сольёт!

20:40

П_о_в_а_р

Костариканец spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) 20:31 ============== Утешаешь спартача? ------------------------------ Отвянь, злопыхатель. Иди лохомотов смотри недоделанных.

20:40

spetrov

Костариканец, так или иначе, а придется. Тем более скорее следующий матч. У каждого из нас. :)

20:39

питон1971

Ну и посмешили комментаторы матча.., как бы невзначай начавшие раздувать истерию по поводу судейства.., при 3-0 не терявшие оптимизма..,ну а в концовке рассыпавшихся в похвалах что поросятки не сдаются

20:38

П_о_в_а_р

spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) ---------------------------------- Не знаю можно ли в этом возрасте измениться.(( Думаю, придётся при первой же очередной неудаче ЦСКА или там Зенита устроить пляску с бубнами на костях Леонида Викторовича, Алексей Борисыча, Евгения Ленорыча и прочих Луческу. Не хочу, но надо. А что делать?

20:38

aloveku

всё-таки надо было соглашаться играть в бушлатах и валенках...

20:38

Lord_Lankaster

Первый коммент удалили почему-то. Держи второй - вы все - конебомжи и уфимцы продажные со скрипченко вместе - убогие - и это Вам Бог возместит - так что радоваться вам рано - мы впереди, а вы попробуйте догнать, убогие!

20:38

Костариканец

spetrov Костариканец, думаю, вряд ли он в этом нуждается. :) 20:35 =========== Нет, почему, я знаю его, он очень ранимый и переживательный парень. Ему трудно пережить сегодняшнее поражение. Особенно с таким счетом.

20:38

MIKE-BEST

Всё просто. Спартак привык играть недельным циклом в чемпионате. А тут посередине недели играть. Организм напичканный медикаментами не успел перестроиться.

20:37

King's Bounty IIII

GerychZ &#10031; "Каррера, иди сюда, б..!"..)) _____________ Мужик, ты на героине пишешь такую иксню ??

20:37

pitersam

Повылазили любители плясать на чужих костях... А Крылья с победой, Спартаку это будет хорошим уроком.

20:36

krasnoyar

Неплохо "Самара" прокатилась на топливе от "Лукойл"

20:36

zagman

Сегодня и «СПАРТАК» неважно выглядел физически, и «Крылья» летели как наскипидаренные. Я пришел к выводу, что «СПАРТАК» не в состоянии играть два матча в неделю. Почти все предыдущие победы, особенно со счетом 1:0, были одержаны в борьбе на каждом участке поля за счет прессинга. Сегодня прессинг откровенно не удался из-за усталости. Уверенно комбинировать, создавать большое количество моментов и соответственно много забивать «СПАРТАК» не может. Вся надежда на физподготовку, прессинг и один гол в атаке. Так видит футбол Массимо Каррера. В принципе, три очка от «Зенита» сохранились. Не знаю, как «СПАРТАК» проведет последний матч календарного года против «Рубина», но в недавнем интервью Дмитрий Комбаров говорил, что футболисты терпят физические нагрузки до зимней паузы, чтобы потом отдохнуть. Видимо, уже подсели. Тут тоже понятно: нынешние спартаковцы навряд ли когда-нибудь бегали столько, сколько при Массимо Каррере. В общем, за зимнюю паузу нужно хорошо отдохнуть, потом под руководством Массимо Карреры подготовиться физически и тактически к весенней части и совершить блицкриг, тем более что «Зенит» будет бодаться еще и в Лиге Европы, а также у них вот-вот должен уйти Витсель (не знаю, действительно ли так произойдет, но было бы отлично). Поэтому шансы есть.

20:36

King's Bounty IIII

zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). ___________ Он любит болт Дикембе Мутомбо в свою гайку.

20:36

spetrov

Костариканец, думаю, вряд ли он в этом нуждается. :)

20:35

Скотти Пиппен

zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). ************************- Бугага.))) Задмана пялят в очко 4 негра.))) Я хоть из демократической и толерантной страны, но даже мне это твоё признание очень смешно.)) Вперёд, Спартак за новыми неграми.))

20:35

Доктор Мясо

Не вешать нос. У любой команды бывают чёрные дни.Пусть и у других будет праздник. Надо сцепить зубы и двигаться дальше. Это уже не "тот" Спартак.

20:34

Костариканец

spetrov П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :) 20:31 ============== Утешаешь спартача?

20:33

dimarmy✯

Вот о чём завтра С-Э будет "говорить"?

20:33

Скотти Пиппен

Костариканец Скотти Пиппен zagman ************** Задману наш чикагобульский привет. Как оно, брат?) 20:20 ================ Привет американским партнерам. Любите вы всяких Задманов. (( ----------------------------- Любовь зла и толерантна. Полюбишь и Задмана.

20:32

Костариканец

zagman Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))). 20:31 ============ Скотти за Спартак болеет, а ты ему после сегодняшнего поражения наносишь непоправимую боль.

20:32

spetrov

П_о_в_а_р, не только тебя. Но людей не изменить. Можно только поменять свое к этому отношение. :)

20:31

Костариканец

П_о_в_а_р Костариканец П_о_в_а_р Как жидь??? 20:15 ============ Ни па лжи. ---------------------------- Если нипалжи, то Спартак чемпион. 20:29 ================== Да, Пустот доволен, Иришка тож.

20:31

zagman

Скотти Пиппен ///// zagman Скотти Пиппен ///// Скотти Задман, нормально. И не брат ты мне. Ты - протухший огузок! ********************** Ты просто расстроился, мой юный друг.)) 4-0 это всегда больно... особенно в задмане.) ************** Скотти Задман, ну, тебе должно быть виднее - это ведь тебя пялят в очко четыре здоровенных негра. 0:4. Твой счет )))))))))))).

20:31

mas7er

А ЦАРЬ ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ!!!

20:31

bvp

Крылья - это ПОХОРОНЫ!!!! Спартак - манекен челендж.

20:30

совва

еще не поздно выкупить Карпина у Матч-ТВ.

20:30

Деметрио

После этого матча Веркаутерен сам должен заплатить Крыльям неустойку за свои результаты!

20:30

Nekro

Жду статью: "Как убивали Спартак - 2"

20:30

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ