Кристиан Нобоа: "Переход в "Зенит" сорвался, потому что Витсель остался в команде"

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа в интервью "Аргументам недели" подтвердил, что летом мог оказаться в "Зените". Также эквадорец подчеркнул, что пока не думает о своем будущем.

– Правда, что летом вы могли перейти в "Зенит"?

– Был такой вариант. Я разговаривал с людьми из питерского клуба, они хотели меня пригласить. Но в последний момент все сорвалось, потому что Витсель остался в команде.

– Интерес со стороны питерцев все еще есть?

– Я пока молчу по поводу будущего, мое дело – играть. В этом году "Ростову" остается провести еще несколько важных матчей, и мне не хотелось бы отвлекаться на другие вещи. Надо подтягиваться к лидерам, если мы и в следующем сезоне хотим играть в еврокубках.