"Кристал Пэлас" намерен перехватить у "Саутгемптона" Таски

"Кристал Пэлас" хочет купить защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает Sky Sports. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Саутгемптон" арендует 29-летнего футболиста до конца сезона. Но лондонцы хотят перехватить немца у "святых" и готовы полностью выкупить на него права уже зимой.

Таски перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны.