17:44 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Кристал Пэлас" намерен перехватить у "Саутгемптона" Таски

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"Кристал Пэлас" хочет купить защитника "Спартака" Сердара Таски, утверждает Sky Sports. Ранее в СМИ появлялась информация, что "Саутгемптон" арендует 29-летнего футболиста до конца сезона. Но лондонцы хотят перехватить немца у "святых" и готовы полностью выкупить на него права уже зимой.

Таски перешел в "Спартак" в августе 2013 года, его контракт рассчитан до 30 июня. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dimik1976

Зачем арендовать травмированного игрока, который раньше апреля не сыграет?!

18:45 31 января

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