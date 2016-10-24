КДК рассмотрит бросание снежков болельщиками "Спартака"

КДК РФС на заседании рассмотрит поведение болельщиков "Крыльев Советов" и "Спартака", нарушивших дисциплинарный регламент. Красно-белые бросали на поле посторонние предметы - снежки, из-за чего главный судья встречи с "Уралом" остановил на некоторое время игру.

- В матче "Крылья Советов" - "Арсенал" болельщики хозяев использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, - отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц. - Во встрече "Урал" - "Спартак" болельщики красно-белых использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику и бросали посторонние предметы. Главный тренер москвичей Массимо Каррера выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи.

- Речь идет о снежках, летевших в Заболотного?

- Да. (Сергей АСТАХОВ)