КДК не будет рассматривать неявку Карреры на пресс-конференцию

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не станет рассматривать отсутствие главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:3).

– В рапорте отмечено, что главный тренер "Спартака" не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле. Рассматривать эпизод мы не будем, – сказал Григорьянц. (Сергей АСТАХОВ)

По словам директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга, тренер физически не смог обойти поле после прорыва болельщиков с трибун.

Напомним, что Каррера уже пропускал пресс-конференции. После домашнего матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) и после встречи 29-го тура с "Тереком" на своем поле (3:0). В первом случае итальянец не общался с прессой по своей инициативе (и был наказан КДК РФС штрафом), а во втором – по причине награждения команды чемпионским кубком.