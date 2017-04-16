Каррера прервал конфликт Промеса и Кришито

На 84-й минуте матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1) на поле возникла потасовка с участием форварда хозяев Квинси Промеса и защитника питерского клуба Доменико Кришито.

Голландец не только сцепился с итальянцем после единоборства, но и отбросил мяч и даже столкнулся с помощником главного арбитра.

В итоге Промес, которого с расположенной рядом скамейки хозяев прибежал успокаивать главный тренер красно-белых Массимо Каррера, получил от судьи Александра Егорова желтую карточку.

"СЭ" приводит раскадровку конфликта - воспользуйтесь прокруткой фотографий.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"