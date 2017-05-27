Карпин не исключает, что "Спартак" в следующем сезоне снова станет чемпионом

Бывший полузащитник и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение, что красно-белые смогут в следующем сезоне снова стать чемпионами. "Спартак" по итогам сезона-2016/17 впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул, оторвавшись от ЦСКА на 7 очков.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– Когда угодно. Может следующей весной, может через два и три года. (Сергей АСТАХОВ)
Кaраcик
В принципе, состав Спартака еще не "заигран", свежий. Года два может играть на прежнем уровне. Все будет зависеть, смогут ли ЦСКА и Зенит восстановить свой былой уровень.
18:08
Gost
через 16 лет теперь
18:06
waleriy
Я тоже так думаю. Спартак вернулся надолго , навсегда. Следующий чемпионат точно Спартаковский , конкурентов на горизонте не вижу.
17:40
Фемистоклюс
Бред у коне-бомжей.
17:21
marksan
У спартачей один бред: Спартак - чемпион!
17:16