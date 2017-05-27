Карпин не исключает, что "Спартак" в следующем сезоне снова станет чемпионом

Бывший полузащитник и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение, что красно-белые смогут в следующем сезоне снова стать чемпионами. "Спартак" по итогам сезона-2016/17 впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул, оторвавшись от ЦСКА на 7 очков.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Когда угодно. Может следующей весной, может через два и три года. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Карпина