17:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Карпин не исключает, что "Спартак" в следующем сезоне снова станет чемпионом

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Бывший полузащитник и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин выразил мнение, что красно-белые смогут в следующем сезоне снова стать чемпионами. "Спартак" по итогам сезона-2016/17 впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул, оторвавшись от ЦСКА на 7 очков.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Когда угодно. Может следующей весной, может через два и три года. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Карпина

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Кaраcик

В принципе, состав Спартака еще не "заигран", свежий. Года два может играть на прежнем уровне. Все будет зависеть, смогут ли ЦСКА и Зенит восстановить свой былой уровень.

18:08

Gost

через 16 лет теперь

18:06

waleriy

Я тоже так думаю. Спартак вернулся надолго , навсегда. Следующий чемпионат точно Спартаковский , конкурентов на горизонте не вижу.

17:40

Фемистоклюс

Бред у коне-бомжей.

17:21

marksan

У спартачей один бред: Спартак - чемпион!

17:16