21:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кафельников - "Спартаку": "С чемпионством, любимая команда!"

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионством. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– С чемпионством, любимая команда! "Спартак" – навсегда! – написал на своей странице в Твиттере Кафельников.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (5)
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semyonovmaxim

Ну все....теперь Женя на радостях в запой уйдет! Хоть отдохнем от его комментариев.

21:16

foreverCSKAforever

Там не трубач ли сзади выглядывает?

21:14

баламошка

shpasic/////////////////Шпасик, не мешай Первой Ракетке радоваться!)) Иди лучше фильму какую-нибудь посмотри))

21:14

shpasic

быстро переобулся любитель ставок на свои теннисные матчи) ещё совсем недавно поносил команду и Федуна))

21:11

баламошка

Женька - молодчик!!!

21:06