Кафельников - "Спартаку": "С чемпионством, любимая команда!"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил "Спартак" с завоеванным чемпионством. Сегодня "Зенит" в матче 27-го тура чемпионата России уступил "Тереку" (0:1), и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.
– С чемпионством, любимая команда! "Спартак" – навсегда! – написал на своей странице в Твиттере Кафельников.
semyonovmaxim
Ну все....теперь Женя на радостях в запой уйдет! Хоть отдохнем от его комментариев.
21:16
foreverCSKAforever
Там не трубач ли сзади выглядывает?
21:14
баламошка
shpasic/////////////////Шпасик, не мешай Первой Ракетке радоваться!)) Иди лучше фильму какую-нибудь посмотри))
21:14
shpasic
быстро переобулся любитель ставок на свои теннисные матчи) ещё совсем недавно поносил команду и Федуна))
21:11
баламошка
Женька - молодчик!!!
21:06