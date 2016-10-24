Ивелин Попов: "Мои слова после замены – не более чем эмоции"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что его слова после замены в матче 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) – не более чем эмоции. По словам хавбека, он не предполагал, что они попадут в прямой эфир.

– Мои слова после замены – не более чем просто эмоции. Я не имел злого умысла, когда произносил это, и тем более не думал, что слова попадут в эфир, – цитирует ТАСС Попова.

Напомним, Попов был заменен на 73-й минуте встречи. Уходя с поля, он сказал следующее: "Постоянно, б**, другие ошибаются, а меня меняют". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, комментируя эпизод после встречи, отметил, что это не его проблема, а замены он делает во благо команды.