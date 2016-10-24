Ивелин Попов: "Мои слова после замены – не более чем эмоции"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов отметил, что его слова после замены в матче 11-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) – не более чем эмоции. По словам хавбека, он не предполагал, что они попадут в прямой эфир.
– Мои слова после замены – не более чем просто эмоции. Я не имел злого умысла, когда произносил это, и тем более не думал, что слова попадут в эфир, – цитирует ТАСС Попова.
Напомним, Попов был заменен на 73-й минуте встречи. Уходя с поля, он сказал следующее: "Постоянно, б**, другие ошибаются, а меня меняют". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, комментируя эпизод после встречи, отметил, что это не его проблема, а замены он делает во благо команды.
kavil
Рабочий момент. Просто не надо акцентировать внимание на каждой мелочи. Гавное, как человек отработал.
13:15
pravda1979
Эмоции-это хорошо. Без них не будет побед. Но все же бывают случаи, когда их стоит сдерживать. Такое публичное высказывание, которое оказалось таковым по делу случая, может рассшатать только что наладившейся командный дух. Тем более, полажа руку на сердце, Ивелин не был лучшим на поле, чтоб произносить такие слова вслух.
13:01
pravda1979
Эмоции-это хорошо. Без них не будет побед. Но все же бывают случаи, когда их стоит сдерживать. Такое публичное высказывание, которое оказалось таковым по делу случая, может рассшатать только что наладившейся командный дух. Тем более, полажа руку на сердце, Ивелин не был лучшим на поле, чтоб произносить такие слова вслух.
12:52
Levbereg
Вот. Даже болгары переняли отдельные слова у нашего главы МИД))). Ну а если серьезно, то Попов пока не на том уровне, чтобы проявлять эмоции. Да и вообще играть нужно с эмоциями, а не ворчать.
12:32