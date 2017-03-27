Иван Бакулин: "Информация об аренде Давыдова – вброс"

Представитель нападающего "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин ничего не знает о желании клуба отдать своего клиента в аренду. По мнению агента, ранее распространенная информация похожа на вброс. В нынешнем сезоне 22-летний форвард за первую команду провел четыре матча в премьер-лиге и один – в Кубке России. За "Спартак-2" на его счету 21 игра и семь голов.

– Информация о том, что "Спартак" хочет отдать Давыдова в аренду, очень странная. Это похоже на вброс, не понимаю, откуда у людей берутся подобные данные, – отметил Бакулин. – До конца чемпионата еще два месяца, поэтому говорить о переходе не приходится.

Денис – часть команды, и если он не может выйти на поле, это не значит, что он не помощник "Спартаку". Он постоянно тренируется, создает конкуренцию тем, кто выходит в составе. Давыдов, как и все остальные, причастен к успехам команды. (Сергей АСТАХОВ)