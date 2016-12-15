Источник: Витсель согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал игровой номер

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель согласовал контракт с "Ювентусом" и даже определился с игровым номером в итальянской команде, утверждает портал TuttoJuve. Отмечается, что бельгиец намерен выступать под 28-м номером. Однако договоренности между "Ювентусом" и "Зенитом" по трансферу 27-летнего игрока пока нет. Стороны должны сесть за стол переговоров в январе. Вероятно, что сумма сделки составит 6 миллионов евро.
Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из "Бенфики" примерно за 40 миллионов евро. Его контракт с питерцами истекает летом. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.
Адекватный Зритель_
serzheo---- Сержик, ты Алексею Борисычу глаза-то открой.))) А то ты и "все" знают,как Гинер чемпионство добивался,а Алексей Борисычу - ни ухом,ни рылом.))) И кто ж его,такого лошару слепошарого,поставил крупнейшей госкорпорацией рулить?))) Кто его в капитаны бизнеса назначил?)))
22:30
serzheo
Адекватный Зритель____ Ну, посчитай.
22:28
Адекватный Зритель_
serzheo---- Сержик,зато от достижений Зенита вся Рассея в неимоверных восторгах.))) Если КПД подсчитать.)))
22:25
Адекватный Зритель_
Караваева потеряли.))) Зато бомжи Шейдаева с Гасилиным приобрели!)))
22:22
Гаттузо зол!
mstia13 /////даже в училище для умственно неполноценных есть отстающие и ты среди них!
22:16
Адекватный Зритель_
голос из Санкт-Петербурга---- Ваш вывод в 22:10 тоже под синтетикой?)))
22:15
Гаттузо зол!
Чет конявые такие озабоченные? Сами только на зп тухлых Йонова и Траоре 5.5 ломтей профукали, да Караваева за лям потеряли, а все что-то неймется. Или трудно в стойле возле снопа соломы от Еремы, да плошки овса кочумать, на свет божий хоцца. Частный клуб а-ха-ха живущий на гос. подаяние. Нонсенс.
22:15
serzheo
Адекватный Зритель____ Ну, офшорный клуб, как мог так и покупал. Их уровень все видят и в согазе и в Евро. Строго говоря, России должно быть стыдно, за такого "чемпиена" Допустим к Спаму у меня таких претензий нет, да - ноют, да- предвзято. Но настолько? - нет...
22:14
mstia13
Tupac Shakur в сборной Бельгии есть ряд игроков "аля Слепцова в нашей сборной". И Витсель среди них.
22:10
голос из Санкт-Петербурга
Адекватный Зритель_/ Игроков ленинградцев в нынешнем составе ЗЕНИТа нет. Есть два брата Кержакова, которые имели областную прописку и воспитывались в футбольной школе Ленинграда - Санкт-Петербурга. К сожалению сейчас нет местных футболистов уровня Аршавина, Кержакова (моложе себя нынешнего), Денисова. Малафеева, Быстрова, Власова и т.д.
22:10
mstia13
Играл большую часть матчей как придется. 40 лямов он точно не отбил. Вы видимо про его ЗП забыли))) Она явно чуть выше МРОТ )))
22:09
Tupac Shakur
А вы что ожидали? У него 0,5 года контракта осталось. 6 лямов это не так уж и плохо. К тому же часть из 40 лямов была задатком для дальнейших трансферов (таковым стал в итоге трансфер Гарая). Да и в ЛЧ с ним играли регулярно. Если убыток и есть, то он не большой. И игрок он кстати очень добротный, иначе он бы не играл в основе сборной и не привлек бы внимание Юве.
22:09
Адекватный Зритель_
serzheo---- Сержик,расскажи трогательную байку,как Гинер у Газпрома,Лукойла,ВТБ и Уралкалия,не говоря уж об региональных калифах, Согазы покупал.)))
22:06
Адекватный Зритель_
голос из Санкт-Петербурга--- Я злопыхательски не упомянул игроков-ленинградцев,феерящих в НЫНЕШНЕМ Зените? ))) Так поправь.))))
22:03
serzheo
голос из Санкт-Петербурга___ Каким образом ЦСКА выигрывал в согазе - все помнят... И не выходят они в плоф по той же причине. Нельзя купить экзамен в универе и стать ученым физиком в будущем. ЦСКА- двоечник, который купил экзамен.
21:57
голос из Санкт-Петербурга
Адекватный Зритель_21:53. Под действием сильнодействующих синтетических веществ?
21:57
Адекватный Зритель_
serzheo----- Сержик,а сколько раз Халк в России чемпионил,и сколько Мусёнок?))) Сможешь подсчитать,или начальная арифметика -это не твоё?)))
21:57
голос из Санкт-Петербурга
serzheo. Согласен с тобой в одном: Все трансферные успехи ЦСКА в далёком прошлом. После Мусы - ни одного удачного трансфера. Видимо мы наблюдаем в данный исторический момент ЗАКАТ ЦСКА.
21:56
Адекватный Зритель_
Немытый,как там у вас?)))"Один город - одна команда"?))) Кто там в "одной команде" из "одного города"? Кокоша и Артемоша? Или - Магомед Жиркаев и Ахмед Шатоев?))) А,ну да - ключевые игроки ББББ и ББББ- Джуниор.)))) Пора "Стрелку" на "Грабли" на фуфайка заменить.)))
21:53
голос из Санкт-Петербурга
serzheo. Не согласен. ЦСКА выигрывал Чемпионат России. Поэтому постоянно играл в ЛЧ. Единственный минус - им постоянно не хватало характера ( в первую очередь у тренера) для того чтобы проходить в плэйофф ЛЧ и ЛЕ.
21:52
serzheo
Адекватный Зритель_____ У вас -то кто есть? Муся, на лавке в Лестере с Конифеем - тире Яшин? )) Вы даже с масаями ничего не заработали и ничего не выиграли, хотя ресурсы те же. Куда вы вообще лезете ? ...))))
21:49
Гаттузо зол!
не понимаю....
21:45
Адекватный Зритель_
Сержик даже не покурил,а по вене ударил.))) Чем-то широкомасштабным,раз такие бредовые мысли озвучивает.))) Об общемировом интересе широкой общественности,Всего Прогрессивного Человечества,так скать, к АксЭлю ВитсЭлю.)))
21:42
Гаттузо зол!
SIZ170 ///Вот именно. Пусть лучше Шницель играет, Жулик, этот новый если потянет сразу. А то уйдет Шницель и будет выходит мертвый Юсупов или того хуже Рязантсев.
21:41
голос из Санкт-Петербурга
punch_s. Про Гарая - интересная мысль!
21:40
голос из Санкт-Петербурга
serzheo. Про масквичей: именно по этой причине я не читаю и не пишу комментарии на сайте СС. Там полный бледно-розовый неадекват.
21:38
punch_s
Да, конечно, победой на трансферном рынке это не назовешь, но я и не думаю, что такая цель ставилась в 2012, когда его подписывали: во что бы то не стало, продать втридорога. Кроме того, меня не покидает ощущение, что не малая доля в этих 40 уплаченных лямах - задаток за Гарая, что косвенно подтверждается недовольными возгласами из Мадрида)
21:36
serzheo
голос из Санкт-Петербурга___ Так и есть, плюс зрители из разных стран, которые следили за данными игроками, как мы за Аршавиным в свое время. А ведь он - не Халк. Московитые не могуь обосновать свою зависть, у них это тупо, в крови. " Че ты покурил гы гы" И все на этом заканчивается. Даже не интересно.
21:32
Тони Старк
В любом случае контракт отработал,четыре выхода в группу ЛЧ стоят по 15 миллионов,так что пользы принес хоть какую то,а вот лосины траоре хоть и стоили не дорого,а толку ноль,да и все позабыли десятку за витька,уж самый удачный трансфер от коней,один гол за десять лямов)))Позавидовать можно)))
21:31
punch_s
Он его еще летом согласовал. И даже медосмотр прошел. И что толку?)
21:27