Источник: Витсель согласовал контракт с "Ювентусом" и выбрал игровой номер

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель согласовал контракт с "Ювентусом" и даже определился с игровым номером в итальянской команде, утверждает портал TuttoJuve. Отмечается, что бельгиец намерен выступать под 28-м номером. Однако договоренности между "Ювентусом" и "Зенитом" по трансферу 27-летнего игрока пока нет. Стороны должны сесть за стол переговоров в январе. Вероятно, что сумма сделки составит 6 миллионов евро.

Витсель перешел в "Зенит" в 2012 году из "Бенфики" примерно за 40 миллионов евро. Его контракт с питерцами истекает летом. В нынешнем сезоне бельгиец провел 23 матча в составе сине-бело-голубых и отметился одним забитым мячом.