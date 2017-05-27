Игорь Чугайнов: "Думаю, "Зенит" ждут серьезные изменения в составе"

Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов уверен, что новое руководство "Зенита" серьезно изменит действующий состав команды. Он отметил, что спортивные результаты питерцев должны соответствовать статусу клуба.

– Как прокомментируете возвращение в "Зенит" Фурсенко и Сарсании?

– В клубе одно из самых лучших финансирований в стране. Спортивный результат должен соответствовать. Здесь же бюджет победил результаты. КПД получился низким.

– Стоит ли ждать изменений в составе?

– Думаю, они будут серьезными. Вспомните, как было 10 лет назад при Фурсенко, Сарсании и Адвокате. Это был треугольник, где каждому отводилось 33,3 процента. Все у них тогда получалось и "Зенит" побеждал. Тогда Данни был куплен за 30 миллионов евро и все говорили, на что вы потратили такие деньги. Где сейчас португалец? То неожиданное решение стало абсолютно верным. Данни – капитан и лидер команды, приносит пользу команде. (Сергей АСТАХОВ)

Фурсенко возвращается в "Зенит"