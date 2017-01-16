Ибрагим Цаллагов: "В будущем больше россиян будет играть в Европе"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов в интервью "Градусу" не смог однозначно сказать, почему так мало российских футболистов играют в европейских лигах. При этом он выразил уверенность в том, что в ближайшее время сложившаяся ситуация изменится.

- А можете назвать лучшего футболиста, с которым вам приходилось играть во времена вашей юности? - вопрос Цаллагову.

- Пожалуй, Алан Дзагоев. Уже тогда он выделялся среди сверстников.

- Как вы считаете, почему в ведущих европейских футбольных лигах так мало российских футболистов?

- Трудно сказать… Думаю, в ближайшем будущем ситуация поменяется.

- В 2018 году Россия будет принимать чемпионат мира. Ставите ли вы перед собой цель сыграть на мировом первенстве?

- Конечно! Приложу максимум усилий. Не открою секрет, если скажу что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как "Зенит", открываются совершенно другие горизонты! Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность.