Гурам Аджоев: "С судейством нужно что-то делать"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал судейство матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).
– Пенальти, на мой взгляд, не было, – сказал Аджоев. – Гол "Зенит" забил из офсайда. Там еще и нашего игрока сбили, но арбитр свисток не дал. Не очень это все понятно… Стопроцентный офсайд. Просмотрели повтор.
Первый тайм мы нормально смотрелись, а во втором такое вот решение судьи. Тяжело противостоять такому сопернику. Потеряли очки…
Вообще это далеко не первый матч "Арсенала", когда судьи ошибаются. В Оренбурге тоже было не то… Почему так?
Такими заявлениями через прессу хотим обратить внимание главы департамента судейства РФС Андрея Будогосского на судейство. До этого писали, что "Зенит" пострадал от арбитров, теперь мы… С этим надо что-то делать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 1:0 51' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 (Пенальти) pic.twitter.com/1xzJ9NK8Vf– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 19 March 2017
Г⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 2:0 53' Мигель Данни pic.twitter.com/7Vlf62heqo– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 19 March 2017
Монте-Кристо(Мститель) .
old grumbler .............. Не все же в Эрефии тупые, как ты.
23:19
old grumbler
Монте-Кристо(Мститель) ты таких слов нахватался лягушатник только сам то ты не далеко ушел от плебса...
23:13
old grumbler
finiks то есть ты хочешь сказать что Суареса (Барселона) свалить можно одним касанием а Дзюбу нельзя? Там супер матч где не было 2-х левых пенальти а вот в Питере судья судил плохо не помог Спартаку спокойно доиграть сезон...
23:11
RedMack2
Да всё нормально, этож не Спартак, а зенит - они у нас неприкасаемые)))
23:11
Монте-Кристо(Мститель) .
yadkar ............... Ха-ха... Ни футбол, ни система власти в Эрефии нереформируемы. Только до плебса сие не доходит. Ибо плебс клинически туп.
23:08
old grumbler
HelmutBaldares Газпром Москве ничего не должен а достояние народное спроси у Лукойла и Сибнефти может с тобой и поделятся...
23:07
yadkar
У нас не с судьями надо что то делать. У нас весь футбол прогнил в коррупции. После 2018 года, когда наша сборная не выйдет из группы, может быть начнут чистку и перестройку в нашем загнившем футболе.
23:06
old grumbler
waleriy ты что слепо глухо немой Спартак так визжал после поражения от Зенита что не мог успокоится неделю а теперь ты рассказываешь о том как мы плохи? Запомните Москва время когда под вас ложилась провинция кончились. Сможете обыграть значит вы сильнее не сможете не нойте о судьях. Пока Спартак ноет больше всех. Сейчас первый и потому молчит. Но стоит потерять очки завоете первыми о судьях.
23:05
HelmutBaldares
Что зенит, что ска -все одно и тоже - судьи свистят как надо (газпром это же народное достояние). Я давно предлагаю кубок Гагарина и футбольное чемпионство разыгрывать на аукционе. Вот тогда Питерские команды абсолютно честно их выиграют. А для остальных придумать что нибудь другое.
23:05
finiks
Когда же наконец спциалисты и болельщики поймут,что Дзюба-это не футболист?Попробуйте свалить мужика под 2 метра !И вот этот игрок бегает и все время падает от малейшего контакта.Может только за это его и держат в =Зените= и сб. России ?
23:02
SergeyKa
Не было там офсайда. Если присмотреться, то корпус защитника в момента паса на Данни ближе к своим воротам. В любом случае, не существует идеальной картинки того эпизода.
23:01
Помпей
Всё началось со Спартака,они после матча с Зенитом всеми средствами надавили на судей,через болельщиков и СМИ и в следующем же туре пострадал Ростов,так кто же законодатель подобных методов?
22:58
FC Amerani(margal'-vorek-esli ch
Надо нанимать независимых судей! Нанять 10-12 судей из разных европейских стран, и пусть судят по очереди! Проблема в менталитете!Не может же быть что они тупые и правил не знают (хотя и такие есть). Потому что правилам игры можно даже обезьяну обучить. Как это, что бы в каждом третем матче чемпионата происходили такие вещи!? Коррупция! Судейский профсоюз - это мафия! Я вас уверяю они делают ставки на пенальти, карточки, фолы и т.д. Знаком был с одним судьёй который обслуживал матчи премьер лиги (тогда ещё высшей лиги), теперь уже завязал с судейством! Человек признался что бабки делал на таких вещах, и не один, там уже все повязаны, друзья, близкие, родные и т.д., все же хотят бабки делать... и процент отстёгивать....
22:51
waleriy
Нытики это как раз вы с питера. Сначала ноют потом , потом вы видели что было сегодня на матче
22:50
old grumbler
И с каких пор стало можно руками держать соперника не подскажите нытики из Москвы...
22:41
PitersS
А судьи кто?! Общий непрофессионализм нашего футбола на судьях сказывается наибольшим образом. У нас футболисты ошибаются в большей мере, зачастую на поле отбывают номер, ходя пешком по полю и перекатывая мяч в центре поля, но никто не ищет заговора. За игроков, хоть, свои болельщики переживают и поддерживают, а против судей все-потому как все всегда ими недовольны-находя в них причины всех своих неудач. Забил Зенит из внеигры-судья куплен; не забил нападающий в моменте, где было труднее не забить-ну, бывает, такие у нас игроки. Так вот, у нас и судьи такие-и все остальные подстать друг другу. Принимайте и игроков, и тренеров, и судей таковыми, какие они есть-они есть произведения нашей российской действительности, где нет уверенности, что что-то может происходить по закону, а не по понятиям.
22:40
old grumbler
Плач Ярославны каждый раз увы какие игроки такие и судьи как изображают так и получают. Я не видел ни одного болельщика из Москвы кто бы согласился что его клуб проиграл по делу всё время виноваты судьи а поэтому все теперь жалуются на судейство. Да Зенит забил первый гол с пенальти но вы его еще попробуйте забить спросите об этом у Смолова он с точки на кубок аж 2 не забил...
22:40
zega
Эти недостойные представители бомжекоманды еще с Перми начали атаку на судей, когда заслуженно проиграли, и комиссия подтвердила правильность судейских решений, а они все ныли и ныли, и вот пожалуйста заработали 3 очка с помощью судей, оба мяча забиты при судейских ошибках. Позор.
22:37
livsey
Ну это кошмар какой-то,с судьями. У каждого арбитра,на каждый матч своя трактовка правил. В одном матче пенальти не ставят,вне игры свистят,в другом,за такие же моменты,все с точностью наоборот. Давайте приглашать зарубежных арбитров,как это раньше практиковалось,как это практикуется в кхл.
22:33
serzheo
Клизьму себе сделай. Пенальти чистый. Или решили что Игнашевич - это пример и Дзюбу держать всегда можно?
22:32
pushgun
Гурам Аджоев - пенальти был не 50/50. Давайте по честному. Пенальти был на 250% и это был не первый случай когда Дзюбу держали в штрафной двумя руками и свистнул арбитр пенальти только когда ваш игрок повис на Дзюбе и ножки отпустил. Так, что пенальти можно было ставить несколько раз. А гол Данни согласен из офсайда. По крайней мере по картинке в телевизоре виделось именно так, да и на сайте СЭ по фоткам тоже самое видно. А с судьями вы не сделаете ничего, они неприкасаемая каста. Обсуждать их решения нельзя. Их начальство постоянно отмазывает их и утверждает, что ошибки у судьи не было.
22:23
эстонский армеец
Видеоповторы ввести - хотя бы по паре на команду за игру - по желанию.
22:18
Green42
Опять тур, опять судьи на первом месте, видимо не могут они уже без внимания, привыкли.
22:17