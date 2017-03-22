Гунько, Джубанов и Дасаев оштрафованы за выход из технической зоны

КДК РФС вынес решения по матчам 27-го тура первенства ФНЛ. Во встерче "Спартак-2" – "Динамо" (1:1) гости оштрафованы за скандирование болельщиками оскорбительных выражений на 10 000 рублей, за использование пиротехники на 20 000 рублей. "Спартак" за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 16 000 рублей. Кроме того, за выход за пределы технической зоны тренеры "Спартака" Гунько, Джубанов и Дасаев оштрафованы на 5000 рублей каждый.

В матче "Тюмень" – "Тамбов" игрок гостей Денис Поярков был удален за грубую игру и решением КДК дисквалифицирован на две игры. (Андрей МУРНИК)