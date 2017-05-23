Глушаков прочитал стихотворение Маяковского "Послушайте". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков прочитал стихотворение Маяковского "Послушайте"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков прочитал стихотворение Владимира Маяковского "Послушайте" в рамках проекта "Лирика футбола". Данный проект запустил официальный портал болельщиков чемпионата мира в России Welcome2018.com. В первом выпуске стихотворение Сергея Есенина "Береза" прочитал защитник ЦСКА Алексей БерезуцкийВо втором - хавбек "Крыльев Советов" Евгений Башкиров прочитал стихотворение Александра Пушкина "Поэт".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Новоуепинни

Глушаку надо наизусть другое у Маяковского выучить: "И вырастет из сына свин если сын свиненок". Лучше и не скажешь

12:34