Глушаков прочитал стихотворение Маяковского "Послушайте"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прочитал стихотворение Владимира Маяковского "Послушайте" в рамках проекта "Лирика футбола". Данный проект запустил официальный портал болельщиков чемпионата мира в России Welcome2018.com. В первом выпуске стихотворение Сергея Есенина "Береза" прочитал защитник ЦСКА Алексей Березуцкий. Во втором - хавбек "Крыльев Советов" Евгений Башкиров прочитал стихотворение Александра Пушкина "Поэт".
Новоуепинни
Глушаку надо наизусть другое у Маяковского выучить: "И вырастет из сына свин если сын свиненок". Лучше и не скажешь
12:34