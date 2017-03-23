Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Есенина "Береза"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Сергея Есенина "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола".
Официальный портал болельщиков чемпионата мира в России Welcome2018.com запустил проект "Лирика футбола". В его рамках будет выпущена серия роликов с футболистами премьер-лиги, читающими свои любимые стихотворения.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/lirika-futbola-bereza/
Армеец-1
Серебро будет у Зенита.
15:04
Армеец-1
Ветки берёзы в этом году должны быть посыпаны не новым серебром, а ЗОЛОТОМ! И только ЗОЛОТОМ!
15:03