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Глушаков потренировался под руководством своего дяди Валерия Глушакова

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков провел тренировку под руководством своего дяди Валерия Глушакова. Последний сам был футболистом, защищал цвета "Спартака", ЦСКА и других клубов, выступал в молодежной сборной СССР, а в настоящее время работает тренером в ДЮСШ "Ника" и "Нике-2".

"Давно я не тренировался под присмотром дяди Валеры! Хорошо поиграл, прямо напротив стадиона "Открытие Арена"! Так захотел на домашний стадион, жду с нетерпением старта чемпионата!" - написал Глушаков на странице в Instagram.

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Материалы REN-TV

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