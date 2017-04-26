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Глушаков – о Павлюченко: "Разрежьте его - он красно-белый"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков выложил в своем "Инстаграме" фотографию с нападающим "Урала" Романом Павлюченко. "Разрежьте его, он красно-белый", – написал Глушаков.

Напомним, что оба футболиста из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" (1:0).

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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chipp

так любого разреж он красно-белый кости мясо...

20:37

SkoroVesna

да всю жизнь с детства

20:31

199

А ты давно стал красно-белым.

20:26