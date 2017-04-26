Глушаков – о Павлюченко: "Разрежьте его - он красно-белый"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков выложил в своем "Инстаграме" фотографию с нападающим "Урала" Романом Павлюченко. "Разрежьте его, он красно-белый", – написал Глушаков.
Напомним, что оба футболиста из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" (1:0).
"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"
Разрежьте его - он красно -белый!🔴⚪️ @pavlyuchenko_1981 #хулиган 😉#друг #легенда #супер #пав #павлюченко #футбол #игра #друзья #спартак #москва #россия #russia #футболисты #глушаков #краснобелые #spartak #spartakmoscow #открытиеарена #открытие #спорт #стадион #repost #чемпионат #россии #рфпл #рф #было#время
chipp
так любого разреж он красно-белый кости мясо...
20:37
SkoroVesna
да всю жизнь с детства
20:31
199
А ты давно стал красно-белым.
20:26