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Глушаков – о Павлюченко: "Разрежьте его - он красно-белый"

26 апреля 2017, 19:50
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Капитан "Спартака" Денис Глушаков выложил в своем "Инстаграме" фотографию с нападающим "Урала" Романом Павлюченко. "Разрежьте его, он красно-белый", – написал Глушаков.

Напомним, что оба футболиста из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче 25-го тура чемпионата России "Спартак" – "Урал" (1:0).

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

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