Глушаков не сыграет с "Уралом", но сможет выйти в матче с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Об этом после заседания КДК РФС сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Таким образом, капитан красно-белых пропустит сегодняшнюю игру с "Уралом" и сможет выйти на поле в воскресном дерби с ЦСКА.
- Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.
Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру - приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.
Решение такое: в соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру.
Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Итак, по Глушакову: pic.twitter.com/fGpT1y4i5R– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 25 апреля 2017 г.
RW.irk
ddf За прямую красную - один матч? ------------ Как бы за прямую красную все жизнь именно так и было, если кто не в курсе)
14:24
asc0002
Это сенсация, согласен с Глушаковым. Симонян рулит!
14:22
rake
Свинству Бой! Вообще то половину карьеры он провел в Локо. Или в отношении него тоже ангажированное судейство?
14:20
ddf
За прямую красную - один матч? Хотя бы дали как Павлюченко 1 реально и два условно, тогда хоть какая логика была. КДК на своем "выскопрофессиональном" уровне.
14:20
Bred38
Офигеть...психованный Денис и один матч...он там явно прямой ногой бил...в какой мяч? ))) У него с головой не в порядке...он ногу сломает кому-нибудь в след. раз
14:19
howard
Все по делу. Едем дальше.
14:16
Свинству Бой!
Забавные объяснения говорящей головы григорянца. Впрочем я на 99% был уверен, что все так и будет. А то что этот даунько получил всего первую КК говорит, только об одном, о слабом и ангажированном судействе в ПЛ в отношении Спама.
14:16
Табунщик
Слишком суровое наказание
14:12
карельский свинопас
как и следовало ожидать!прав был в свое время Радимов!
14:11
Жорик Вартанов
вот это сенсация
14:10
HMR346
Кто бы сомневался
14:10
Санитар леса
Эх, Денис, шутником оказался. Ждите сенсации... а где она?)))
14:10
rossoneri
Логично
14:10