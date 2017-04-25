Глушаков не сыграет с "Уралом", но сможет выйти в матче с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Об этом после заседания КДК РФС сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Таким образом, капитан красно-белых пропустит сегодняшнюю игру с "Уралом" и сможет выйти на поле в воскресном дерби с ЦСКА.

- Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.

Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру - приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.

Решение такое: в соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру.

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.