14:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков не сыграет с "Уралом", но сможет выйти в матче с ЦСКА

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Об этом после заседания КДК РФС сообщил глава комитета Артур Григорьянц, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Таким образом, капитан красно-белых пропустит сегодняшнюю игру с "Уралом" и сможет выйти на поле в воскресном дерби с ЦСКА.

 
Пятница. Уфа. "Уфа" - ЦСКА - 0:2. 2-я минута. Игорь АКИНФЕЕВ получает желтую, а не красную карточку за фол против Кехинде ФАТАИ.Арбитры не знают, как судить?

- Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.

Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру - приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.

Решение такое: в соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру.

Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Уралом" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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RW.irk

ddf За прямую красную - один матч? ------------ Как бы за прямую красную все жизнь именно так и было, если кто не в курсе)

14:24

asc0002

Это сенсация, согласен с Глушаковым. Симонян рулит!

14:22

rake

Свинству Бой! Вообще то половину карьеры он провел в Локо. Или в отношении него тоже ангажированное судейство?

14:20

ddf

За прямую красную - один матч? Хотя бы дали как Павлюченко 1 реально и два условно, тогда хоть какая логика была. КДК на своем "выскопрофессиональном" уровне.

14:20

Bred38

Офигеть...психованный Денис и один матч...он там явно прямой ногой бил...в какой мяч? ))) У него с головой не в порядке...он ногу сломает кому-нибудь в след. раз

14:19

howard

Все по делу. Едем дальше.

14:16

Свинству Бой!

Забавные объяснения говорящей головы григорянца. Впрочем я на 99% был уверен, что все так и будет. А то что этот даунько получил всего первую КК говорит, только об одном, о слабом и ангажированном судействе в ПЛ в отношении Спама.

14:16

Табунщик

Слишком суровое наказание

14:12

карельский свинопас

как и следовало ожидать!прав был в свое время Радимов!

14:11

Жорик Вартанов

вот это сенсация

14:10

HMR346

Кто бы сомневался

14:10

Санитар леса

Эх, Денис, шутником оказался. Ждите сенсации... а где она?)))

14:10

rossoneri

Логично

14:10