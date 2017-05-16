13:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков и Комбаров отправились на базу "Спартака" на метро

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков, а также защитник команды Дмитрий Комбаров приехали на базу в Тушине на метро. Игроки поделились совместной фотографией со станции "Спартак", на которой расположен домашний стадион красно-белых - "Открытие Арена". Изображение подписано так: "С родной станции на базу!".

В предстоящем 29-м туре "Спартак" сыграет дома с "Тереком". Матч пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ОДЕССА-76

Клоуны. Славы лишней захотелось))) Жаль по рогам не получили ни от кого

13:45