Геннадий Орлов: "Слуцкий "Зениту" не подойдет - под него никто не поедет"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" не стоит приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист оставил ЦСКА в конце прошлого года. Сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу идут на третьем месте в чемпионате России, отставая от лидирующего "Спартака" на 11 очков.
- Слуцкий сдал экзамен в Англии на английский язык и может там работать. Но для "Зенита" он не подойдет, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Потому что под него никто не поедет. "Зениту", если он хочет держать высокую планку, нужно 2-3 звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого.
Авторитет Слуцкого? Его даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? Он же не молодой, растущий тренер, он уже в возрасте. Да и он сам не захочет возвращаться в Россию, надо искать что-то другое.
Владимир 3107
Я бы вернул Дика Адвоката в "Зенит". При Дике "Зенит" играл сильнее всего. При нём "Зенит" взял кубок УЕФА, разгромив по ходу "Баварию", заиграли Саня Кержаков и Аршавин, и Паша Погребняк. Классная была команда.
22:07
Гантэр
Чего то Орлов сделал вы..сер ,никто не понял к чему. Думаю все просто нужен иностранец опилить кусок с большого контракта. А Слуцкий не даст этот кусок. А так это дело Зенита , нужно говорит , две три звезды ,а команда не чемпион.
22:06
Хряк
Не один уважающий себя человек не пойдёт на "Ухо" ! А если и пойдёт, то не говорить о спорте, а пошлёт это "Ухо" на ТРИ буквы в прямом эфире !!!!!!!!!
22:04
Thomas_Boy
Надо реалити-шоу замутить "Тренер для "Зенита". Среди претендентов Боярский, ГСО и Серж. В любом случае посмеемся.
22:01
Хряк
Этот мечтатель- либераст на "Ухе" слишком много ерунды порет ! Хотя, ничё удивительного нет- Газпром за народные деньги спонсирует это продажное "Ухо" уже много лет. Денег для пенсии нет, а для "Уха" либерастного, поливающее грязь на РОССИЮ у них есть. Позор !!!!!!!!!
21:52
баламошка
Нормально так бабка прошлась по космонавту)) Уважаю)
21:34
Alex.S
Если мерить такими категориями...А под Луческу много звезд пришло? Плати бабки, и народ попрет. И под Слуцкого попрет, и под Луческу попрет. Даже, под Семака с Радимовым попрут. Те же Халк с Витселем пришли не к Спалетти. И не из-за любви к Зениту, а за большими бабками.
21:33
MrSmith1982
Пол Конюшни под Леню в Питер переедет.
21:27
merniloskut
serzheo - не знаю как для экспериментов, но экскременты в него стремятся регулярно, благо бабло халявное!
21:12
serzheo
Да хватит нам пельменя пихать. Что за бред вообще? Зенит это что - клуб для экспериментов?
21:09
gayduk
А Слуцкий разве тренер? Он нашел себя, как комментатор!
21:07
РусланИ
почему под Слуцкого никто не поедет? А Игнашевич, Березуцкие?
20:55