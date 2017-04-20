Геннадий Орлов: "Слуцкий "Зениту" не подойдет - под него никто не поедет"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что "Зениту" не стоит приглашать на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Специалист оставил ЦСКА в конце прошлого года. Сине-бело-голубые под руководством Мирчи Луческу идут на третьем месте в чемпионате России, отставая от лидирующего "Спартака" на 11 очков.

- Слуцкий сдал экзамен в Англии на английский язык и может там работать. Но для "Зенита" он не подойдет, - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы". - Потому что под него никто не поедет. "Зениту", если он хочет держать высокую планку, нужно 2-3 звезды европейского уровня. А игроки не знают Слуцкого.

Авторитет Слуцкого? Его даже ни один клуб чемпион-лиги не берет, что говорить об английской премьер-лиге? Он же не молодой, растущий тренер, он уже в возрасте. Да и он сам не захочет возвращаться в Россию, надо искать что-то другое.