Геннадий Орлов: "Разве победа "Краснодара" над "Зенитом" закономерная? Да нет, конечно!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что с утверждениями главного тренера "Краснодара" Игоря Шалимова можно поспорить. По словам журналиста, качество футбола всегда взаимосвязано с конечным результатом.
– А вот Игорь Шалимов недавно сказал, что по игре в премьер-лиге нет команды сильнее "Краснодара".
– Да? Ну что ж, это его право. Только скажите мне, на каком месте находится сейчас "Краснодар". На пятом. Ну вот… По-моему, качество футбола всегда взаимосвязано с конечным результатом. Я что-то пока не заметил какой-то феерии в действиях "Краснодара" на поле. Их тащит Федя Смолов. И потом, давайте вспомним их победу над "Зенитом". Разве она такая уж закономерная? Да нет, конечно! Стечение обстоятельств. У Измайлова был офсайд, где-то прочитал, что игрок "Краснодар" признал: он толкал, кажется, Кокорина в голевой атаке… Так что с утверждением Шалимова можно поспорить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Alex3114
Можно поспорить с утверждением Шалимова? Так поспорь :) Вот, скажем, не будь благоволения судей, Зенит отставал от 1-го места не на 5 очков, а где-то на 9-11. Феерии в его действиях нет, один фарт, и похоже - совсем не случайный. Судя по тому, как резко он изменился, как только выгнали прежнее руководство судейской коллегии. И судя по его (фарта) отсутствию в еврокубках.
00:30
vladicus73
Да, Гена, конечно победа Краснодара не закономерная.
00:25
Бен Ричардс
Золотые слова, Гена. Все-таки признал, наконец, статус кво. Заслуживает уважения,хотя и далось не сразу, с муками. "Качество футбола всегда связано с конечным результатом". На каком месте "Спартак"? Давно бы так, а то раньше говорил: "чистый фарт".
00:16
merniloskut
На каком месте были бы бамжы, если у них забрать судейское благоволие и все левые пенали?
23:54 9 декабря