Геннадий Орлов: "Разве победа "Краснодара" над "Зенитом" закономерная? Да нет, конечно!"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что с утверждениями главного тренера "Краснодара" Игоря Шалимова можно поспорить. По словам журналиста, качество футбола всегда взаимосвязано с конечным результатом.

– А вот Игорь Шалимов недавно сказал, что по игре в премьер-лиге нет команды сильнее "Краснодара".

– Да? Ну что ж, это его право. Только скажите мне, на каком месте находится сейчас "Краснодар". На пятом. Ну вот… По-моему, качество футбола всегда взаимосвязано с конечным результатом. Я что-то пока не заметил какой-то феерии в действиях "Краснодара" на поле. Их тащит Федя Смолов. И потом, давайте вспомним их победу над "Зенитом". Разве она такая уж закономерная? Да нет, конечно! Стечение обстоятельств. У Измайлова был офсайд, где-то прочитал, что игрок "Краснодар" признал: он толкал, кажется, Кокорина в голевой атаке… Так что с утверждением Шалимова можно поспорить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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