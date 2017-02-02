21:16 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Луиз Адриану в "Милане" не впечатлил"

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что еще рано делать выводы относительно того, кто лучше укрепился из российских команд в зимнее трансферное окно, сообщает ФАН. Орлов подчеркнул, что новичок "Спартака" Луиз Адриану не получал достаточной игровой практики в "Милане".

 
Новичок "Спартака" ЛУИЗ АДРИАНУ и главный тренер команды Массимо КАРРЕРА.Луиз Адриану - что с ним не так?

– И "Спартак", и "Зенит" вели себя на трансферном рынке очень активно. Кому, на ваш взгляд, удалось укрепиться лучше применительно к борьбе за золото?

– Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У "Спартака" Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиза Адриану я один раз видел в матче за "Милан". Его выпустили, он совсем не произвел впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре "Спартака" – большой вопрос. В "Шахтере" он был хорош. Но адаптация новичков – сложный процесс. Вот, например, в "Зенит" перешел Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы.

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КОММЕНТАРИИ (45)
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вперёд Спартак!

На мой взгляд, значительно интереснее было бы услышать "экспертное мнение" комментатора генныпетухова о болотном капитанстве Дзюбы.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

13:31 3 февраля

Mangust071

Веравалер Значит действительно сильный игрок...+1

13:11 3 февраля

aravir

А когда он впечатлял? От него в Донецке все болельщики плевались. Когда он ушёл никто не сожалел об этом.

12:53 3 февраля

зенит-супер-чемпион

какой симпатичный чёрный поросёнок.

12:32 3 февраля

yspesh4

sb1006 Вот, например, в "Зенит" перешел Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. /// Заявка на Лигу Европы не резиновая, имеет ограничения по количеству игроков. Элементарно. 10:43 /// Понял, понял, понял... Кокорина вставили заместо...

12:06 3 февраля

sb1006

Вот, например, в "Зенит" перешел Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы. /// Заявка на Лигу Европы не резиновая, имеет ограничения по количеству игроков. Элементарно.

10:43 3 февраля

Айртон

twin1991 провокацию предумали журналисты издания, выбрав из контекста одну полуфразу....генадий Сергеевич,сказал про ОДИН!!! матч луиса в милане....Ну и? Другой вопрос ,прав Чевиченко,что если Луческу,знающего Андриано,как облупенногоб он не заинтересовал ВООБЩЕ,то вряд ли это серьезное усиление...согласитесь,в данном случае румыну виднее ,чем всем! 05:02 --------------------------------Ну Фернандо Луческу тоже знает, и он тоже его не заинтересовал.))

09:12 3 февраля

Адекватный Зритель_

А в Боруссии из Мёнхенгладбаха?

08:33 3 февраля

Alexis33

Константин срулевич Наумов -всегда, читая ваши комментарии ,не мог понять кого же Вы мне напоминаете своей чушью?теперь понял! Комментатора Орлова!

07:51 3 февраля

Dennnis2397777

Спартаковские свиньи уважайте возраст человека,ваш спартак все равно будет третьим и визжать тут нечего!

07:47 3 февраля

igorvasilevich

Человек стал стареньким в маразм впадает часто, но стариков уважать нужно. Орлов на порядок все равно сильней комментатор, чем недоразумения Черданцев, Дементьев, Казанский. Вот эта тройка точно в футболе не разбирается.

05:26 3 февраля

twin1991

провокацию предумали журналисты издания, выбрав из контекста одну полуфразу....генадий Сергеевич,сказал про ОДИН!!! матч луиса в милане....Ну и? Другой вопрос ,прав Чевиченко,что если Луческу,знающего Андриано,как облупенногоб он не заинтересовал ВООБЩЕ,то вряд ли это серьезное усиление...согласитесь,в данном случае румыну виднее ,чем всем!

05:02 3 февраля

delacrua

гена. ты сам не впечатляешь уже давно. как говно вроде тебя может что то комментировать?

04:18 3 февраля

Роман72

Геннадия Орлова слушал один раз комментарий. И если честно подумал что это продавец пива с Петровсского игру комментирует

03:51 3 февраля

Константин Срулевич Наумов

Не устану повторять - Геннадий Орлов мой любимый комментатор! Он отлично разбирается в футболе и говорит дело! Вон на Евро-2016 он сразу же предсказал победу Словаков над Россией, хотя в это никто тогда не верил!

03:08 3 февраля

Веравалер

Значит действительно сильный игрок...

02:03 3 февраля

Андрей Палыч 1979

У вас ниже подписавшиеся будет возможность наблюдать за этим поленом 13 туров.Приятного вам просмотра.И ещё не раз вспомните ГСО и его слова.

01:23 3 февраля

вперёд Спартак!

Главное, чтобы геннапетухов впечатлял бомжей болотных!)))))))))))))))))))))))))))))))))

23:51 2 февраля

Thomas_Boy

ГСО - расист.

23:39 2 февраля

spetrov

Гарик, с одной стороны ты прав, вроде бы ничего обидного, с другой - и в самом деле какая разница. Хотя и Геннадий Сергеевич честно говорит, что видел его в Милане всего один раз. В общем, нет никакого повода по большому счету.

23:24 2 февраля

Гарик "внук Наташи" Попов

Вперёд Луиза!!! Посрами ГСО!!! Хотя,если честно,Орлов ничего обидного не сказал. Никого не унизил,но местным главное хрюкнуть. Статью-то читали,умники ?

23:17 2 февраля

27Hoax

Sandberg_____ по ходу такие люди , как ГСО, как раз и плачут )

23:13 2 февраля

Sandberg

27Hoax, над такими деньгами не плачут)

23:05 2 февраля

spetrov

27Hoax, не без этого. :)

22:57 2 февраля

27Hoax

spetrov_____ А я думаю , самое главное, он где-нибудь сейчас сидит и плачет ))

22:39 2 февраля

spetrov

Думаю, для Адриану не самое главное, что он не впечатлил Геннадия Сергеевича. :)

22:36 2 февраля

Dr Death

Геннадий, Вы как комментатор никого не впечатляете и ничего работает не разбираясь в футболе вообще!!!

22:22 2 февраля

fcsm2000

"Изрыгание Газпрома и Бомжевиков" - я тебе по секрету скажу: нынешний рейтинг ФИФА всё обозначил, где "Спартак", а где бомжно.... кстати, звучит солидно - "бомжно"!

22:19 2 февраля

27Hoax

Наверняка, вышел на 89-й минуте и... Ничегошеньки не показал... Бездарность!!!

22:18 2 февраля

27Hoax

Луиза Адриану я один раз видел в матче за "Милан". Его выпустили, он совсем не произвел впечатления.________ Сразу видно, профессионал, один раз видел и тут же диагноз, ЕКСПЕРТИЩЩЩЕЕЕ!!!

22:16 2 февраля

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