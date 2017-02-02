Геннадий Орлов: "Луиз Адриану в "Милане" не впечатлил"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что еще рано делать выводы относительно того, кто лучше укрепился из российских команд в зимнее трансферное окно, сообщает ФАН. Орлов подчеркнул, что новичок "Спартака" Луиз Адриану не получал достаточной игровой практики в "Милане".

– И "Спартак", и "Зенит" вели себя на трансферном рынке очень активно. Кому, на ваш взгляд, удалось укрепиться лучше применительно к борьбе за золото?

– Нельзя делать выводы. Мы не знаем, кто как будет играть. У "Спартака" Самедов, например, играет на позиции правого полузащитника. Там же, где обычно играет Промес. Значит, кто-то должен будет уйти на левый фланг. Посмотрим, что из этого получится. Луиза Адриану я один раз видел в матче за "Милан". Его выпустили, он совсем не произвел впечатления. Ему там не давали играть. И как он сейчас подключится к игре "Спартака" – большой вопрос. В "Шахтере" он был хорош. Но адаптация новичков – сложный процесс. Вот, например, в "Зенит" перешел Йоан Молло, но его не включили в заявку на Лигу Европы.