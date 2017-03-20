Геннадий Орлов: "Думаю, Черчесов не вызовет Кокорина"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов после матча 20-го тура "Зенит" – "Арсенал" отметил, что нападающий Александр Кокорин не получит вызова в сборную России вместо травмированного Артема Дзюбы. По его словам, главный тренер Станислав Черчесов придерживается исключительно спортивного принципа.

– Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?

– Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?

– Что?

– Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)