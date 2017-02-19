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Франк де Бур: "Промес готов к переходу в сильный европейский клуб"

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Бывший главный тренер "Аякса" и "Интера" Франк де Бур выразил мнение, что нападающий "Спартака" Квинси Промес уже созрел для перехода в сильный европейский клуб. 25-летний голландец выступает за московский клуб с августа 2014 года.

– Квинси сейчас выступает на очень высоком уровне, – приводит ТАСС слова де Бура. – Мы очень рады за него, потому что он очень талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов в карьере.

Думаю, что он уже готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто. В том числе это было бы хорошо и для сборной Голландии.

Сможет ли он стать лидером национальной команды? Он уже удачно выступает в национальной сборной. Данни Блинд очень на него рассчитывает, он всегда ставит Промеса в основу, и это важно. Сейчас лидером команды является Арьен Роббен, но Квинси действительно близок к нему.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036807

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