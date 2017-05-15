Фернанду: "Надеюсь, своей игрой заслужу играть за сборную Бразилии"

Полузащитник "Спартака" Фернанду надеется попасть в сборную Бразилии после удачного сезона в чемпионате России. Красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет, а бразилец провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отметился голевой передачей.

– Почти наверняка журналисты назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты, – цитирует ТАСС Фернанду. – Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата.

Я не считаю, что вылет команды из Лиги Европы – это хорошо, но в какой-то мере такое развитие событий сильно мобилизовало команду. У меня нет предпочтений по соперникам на групповом этапе Лиги чемпионов. Все команды в этом турнире сильные.