Фанаты "Зенита" оскорбляли бывшего тренера "Спартака" Карпина во время игры с "Локомотивом"

Болельщики "Зенита" оскорбляли экс-главного "Спартака" Валерия Карпина во время матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0), сообщает "Р-Спорт". Под конец встречи Карпин, работающий нынче на телевидении, появился неподалеку от сектора фанатов сине-бело-голубых. Фанаты стали оскорблять специалиста, используя нецензурную лексику.

Напомним, что петербуржцы благодаря победе над железнодорожниками заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, которое дает право выступлений в Лиге Европы в следующем сезоне.