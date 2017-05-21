Фанаты "Зенита" оскорбляли бывшего тренера "Спартака" Карпина во время игры с "Локомотивом". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Зенита" оскорбляли бывшего тренера "Спартака" Карпина во время игры с "Локомотивом"

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Болельщики "Зенита" оскорбляли экс-главного "Спартака" Валерия Карпина во время матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0), сообщает "Р-Спорт". Под конец встречи Карпин, работающий нынче на телевидении, появился неподалеку от сектора фанатов сине-бело-голубых. Фанаты стали оскорблять специалиста, используя нецензурную лексику.

Напомним, что петербуржцы благодаря победе над железнодорожниками заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, которое дает право выступлений в Лиге Европы в следующем сезоне.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170521/1120770241.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Levbereg

А что они ему кричали? Что они вот великие, а ты был одним из лучших полузащитников Испании, как тренер брал со Спартаком медали. И сейчас зарабатываешь в месяц больше чем они за десять лет? Это кричали?

18:05

голос из Санкт-Петербурга

А как оскорбляют болельщики Срамтака уважаемого артиста Михаила Боярского? Про это московские "журналисты" умалчивали... Да, и вообще, жителям Санкт-Петербурга уже пора подавать в суд на "болельщиков" Срамтака!!! Оскорбление про "блокадных болотных крыс" тянет на статью УК!!!

18:02

SS-1525-Sergey

Специально видно подошёл, чтобы услышать то, что хотел. Нужно думать кого приглашать на ТВ. Вот был бы Тихонов никто бы и не пикинул, да даже менее значимые фигуры. Карпина же, болельщик любит ещё с матча Интертото с его Сельтой и дальше "любовь" только росла!

17:52

П_о_в_а_р

Расстрелять.

17:40

lavrentev01

shpasic это фишка спартачей)

17:36

Роман72

вот и нечего это помойке в ЛЧ делать, страну позорить

17:33

dv2205

что же такое карпин сказал что против него накинулись -- видать неумен и недипломатичен

17:31

shpasic

с ограждения-то хоть никто не упал?

17:27

Хряк

Дык они же из культурной столицы)))))

17:26