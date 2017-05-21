Фанаты "Зенита" оскорбляли бывшего тренера "Спартака" Карпина во время игры с "Локомотивом"

Болельщики "Зенита" оскорбляли экс-главного "Спартака" Валерия Карпина во время матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:0), сообщает "Р-Спорт". Под конец встречи Карпин, работающий нынче на телевидении, появился неподалеку от сектора фанатов сине-бело-голубых. Фанаты стали оскорблять специалиста, используя нецензурную лексику.
Напомним, что петербуржцы благодаря победе над железнодорожниками заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, которое дает право выступлений в Лиге Европы в следующем сезоне.
Levbereg
А что они ему кричали? Что они вот великие, а ты был одним из лучших полузащитников Испании, как тренер брал со Спартаком медали. И сейчас зарабатываешь в месяц больше чем они за десять лет? Это кричали?
18:05
голос из Санкт-Петербурга
А как оскорбляют болельщики Срамтака уважаемого артиста Михаила Боярского? Про это московские "журналисты" умалчивали... Да, и вообще, жителям Санкт-Петербурга уже пора подавать в суд на "болельщиков" Срамтака!!! Оскорбление про "блокадных болотных крыс" тянет на статью УК!!!
18:02
SS-1525-Sergey
Специально видно подошёл, чтобы услышать то, что хотел. Нужно думать кого приглашать на ТВ. Вот был бы Тихонов никто бы и не пикинул, да даже менее значимые фигуры. Карпина же, болельщик любит ещё с матча Интертото с его Сельтой и дальше "любовь" только росла!
17:52
П_о_в_а_р
Расстрелять.
17:40
lavrentev01
shpasic это фишка спартачей)
17:36
Роман72
вот и нечего это помойке в ЛЧ делать, страну позорить
17:33
dv2205
что же такое карпин сказал что против него накинулись -- видать неумен и недипломатичен
17:31
shpasic
с ограждения-то хоть никто не упал?
17:27
Хряк
Дык они же из культурной столицы)))))
17:26