Евгений Савин: "Спартак" – русский клуб, внутри должно быть общение"

Бывший футболист и телеведущий Евгений Савин в интервью "Фонтанке" высоко оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионский титул. Он отметил, что красно-белым впервые за долгие годы удалось сплотить коллектив.

– "Спартак" - чемпион?

– Есть один момент, который отличает нынешний "Спартак" от "Спартака" последних лет. Обрати внимание, какие там эмоции, когда "Спартак" выигрывает. Впервые за годы появился коллектив. Нет деления на бразильцев, молодежь и страны третьего мира.

Я знаю изнутри, что там есть коллектив и такого не было давно. Где-то отскочили, где-то взяли свое, но есть команда. Это не европейский клуб, где игроки могут не общаться, это русский клуб, должна быть идея, общение. Я это вижу, и шансы "Спартака" велики.

– 5 очков отыгрываются?

– Это абсолютно ничего.