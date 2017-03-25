Евгений Макеев: "Матч против "Црвены Звезды" будет очень интересным"

Защитник "Спартака" Евгений Макеев в преддверии товарищеской игры против "Црвены Звезды" отметил, что матчи между двумя коллективами важны для болельщиков клубов. Россиянин подчеркнул, что ожидает интересной встречи в столице Сербии.

– Знаю, что для наших болельщиков было очень важно открыть новый стадион игрой против "Црвены Звезды", которая является нашим другом, – цитирует пресс-служба сербской команды Макеева. – 5 сентября 2014 год наша команда провела отличный матч против сербского коллектива на новом стадионе. Собралось много болельщиков, все было замечательно.

Теперь "Спартак" прибыл в Белград. Уверен, предстоящий спарринг будет интересным. Будем ждать на трибунах стадиона как наших поклонников, так и сербских.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"