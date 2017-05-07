Евгений Кафельников: "Это чемпионство не последнее у Карреры"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере гарантирован успех, где бы он ни работал. Напомним, что сегодня красно-белые досрочно стали чемпионами России и выиграли титул впервые с 2001 года.

– Я очень рад, что "Спартак", – сказал Кафельников. – Команда после длительного перерыва вновь завоевала золотые медали. Как буду отмечать победу? Обязательно схожу на матч против "Терека", где наверняка будет большое торжество, там и отметим чемпионство.

– За счет чего Массимо Каррера сумел добиться такого результата, тем более без опыта работы?

– У него был опыт работы. Он был вторым тренером у Конте. Тот опыт, который он приобрел, будучи вторым тренером, естественно, ему пригодился. Думаю, что это чемпионство не последнее под руководством Массимо, независимо от того, где он будет работать дальше. Но я надеюсь, что итальянский специалист задержится в "Спартаке" на длительный период. Думаю, что успех ему гарантирован, где бы он ни работал.

– Чем этот чемпионский "Спартак" отличается от других?

– Боевым настроем, который Массимо Каррера внушил своим подопечным. Это самое главное, потому что в футбол ребята умеют играть. Просто нужно правильно настраивать команду. У меня вообще от этого сезона целый комплекс эмоций. "Спартак" одержал победы практически над всеми своими соперниками. Это важный фактор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" – чемпион. Live!