Дзюба получил травму в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил травму в матче против тульского "Арсенала". Форвард питерского клуба покинул микст-зону прихрамывая, сообщив, что получил повреждение во время прошедшей игры. Вопросы относительно тяжести повреждения Дзюба комментировать отказался. (Артем РЯБОВОЛ)
АРИ-100-ТЕЛЬ
Падать и симулировать надо меньше. И поделом!
22:52
waleriy
Симулянт!!!!
22:46
kaduly
Рассохся деревянный
22:38
Мил-человек
Дзюба такой большой, а ножки слабенькие, как в штрафную забегают - сами подкашиваются.
22:28
Obl2007
Нееее..... Беляев его укусил в ногу !... Точно ! На повторе видно ...)))
22:16
serenky25
zix40 Тебя скоро случайно ушатают.
22:16
serenky25
Ну его же не просто свалили держа двумя руками и порвав майку. Его еще и укусили в шею...
22:11
эстонский армеец
Никто не хочет играть в сборной России?
22:05
spartakmoskva63
Кора с дерева ободралась))
22:03
Sur_
Закос от сборной
22:02
SergeyKa
Дзюба - молоток. Хороший капитан для "Зенита".
22:01
зенит-супер-чемпион
здоровья дзюбе. единственный на кого можно посмотреть в нападении.
22:00
foreverCSKAforever
Во дает! Так симулировал, что травмировался при очередном картинном падении.
21:55
Seraffim
Наверное, Беляев его ущипнул, когда он в штрафной падал.
21:54
merniloskut
Симулянт!
21:51
С.Мороз
Мозоль новыми бутсами набил))
21:51