21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба получил травму в матче с "Арсеналом"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил травму в матче против тульского "Арсенала". Форвард питерского клуба покинул микст-зону прихрамывая, сообщив, что получил повреждение во время прошедшей игры. Вопросы относительно тяжести повреждения Дзюба комментировать отказался. (Артем РЯБОВОЛ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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АРИ-100-ТЕЛЬ

Падать и симулировать надо меньше. И поделом!

22:52

waleriy

Симулянт!!!!

22:46

kaduly

Рассохся деревянный

22:38

Мил-человек

Дзюба такой большой, а ножки слабенькие, как в штрафную забегают - сами подкашиваются.

22:28

Obl2007

Нееее..... Беляев его укусил в ногу !... Точно ! На повторе видно ...)))

22:16

serenky25

zix40 Тебя скоро случайно ушатают.

22:16

serenky25

Ну его же не просто свалили держа двумя руками и порвав майку. Его еще и укусили в шею...

22:11

эстонский армеец

Никто не хочет играть в сборной России?

22:05

spartakmoskva63

Кора с дерева ободралась))

22:03

Sur_

Закос от сборной

22:02

SergeyKa

Дзюба - молоток. Хороший капитан для "Зенита".

22:01

зенит-супер-чемпион

здоровья дзюбе. единственный на кого можно посмотреть в нападении.

22:00

foreverCSKAforever

Во дает! Так симулировал, что травмировался при очередном картинном падении.

21:55

Seraffim

Наверное, Беляев его ущипнул, когда он в штрафной падал.

21:54

merniloskut

Симулянт!

21:51

С.Мороз

Мозоль новыми бутсами набил))

21:51

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