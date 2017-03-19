Дзюба получил травму в матче с "Арсеналом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба получил травму в матче против тульского "Арсенала". Форвард питерского клуба покинул микст-зону прихрамывая, сообщив, что получил повреждение во время прошедшей игры. Вопросы относительно тяжести повреждения Дзюба комментировать отказался. (Артем РЯБОВОЛ)