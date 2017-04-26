Джорджевич и Шатов заменили Дзюбу и Кокорина в стартовом составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут в составе питерцев появятся Олег Шатов и Лука Джорджевич, заменившие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Артема Дзюбу.

"Зенит": Лунев – Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов – Шатов, Джорджевич, Данни.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Эрнани, Маурисиу, Юсупов, Мак, Молло, Кержаков.

"Оренбург": Руденко – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Георгиев, Драгун – Григорьев, Попович, Парняков – Дюриш.

Запасные: Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Воробьев, Нехайчик, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.