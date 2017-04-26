Джорджевич и Шатов заменили Дзюбу и Кокорина в стартовом составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут в составе питерцев появятся Олег Шатов и Лука Джорджевич, заменившие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Артема Дзюбу.
"Зенит": Лунев – Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов – Шатов, Джорджевич, Данни.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Эрнани, Маурисиу, Юсупов, Мак, Молло, Кержаков.
"Оренбург": Руденко – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Георгиев, Драгун – Григорьев, Попович, Парняков – Дюриш.
Запасные: Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Воробьев, Нехайчик, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.
Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Вопреки
Питерским можно было ехать дублем, поскольку боссы Газпрома уже дали команду своим назначенцам в Оренбурге СЛИВАТЬ игру... так-что, с Дзюбой или без - разницы не будет НИКАКОЙ. Итог всех матчей Зенита с Оренбургом был ясен сразу по выходу последних в РФПЛ и быстро сменивших название клубное, с понтом "отказавшись" от принадлежности к "народному достоянию".. А "мудрые" руководители РФС и РФПЛ закрыли глаза на эти фокусы, разрешив участие двух команд одного спонсора в ПЛ России. И теперь всем навязывают непредсказуемость очного поединка двух газпромовских детищ. Ккержакову младшему стыдно участвовать в этом спектакле и решил поболеть. Цирк !!! Все ведь ВСЕ понимают !!! Для Европы может быть и неведомо кто и кого кормит в нашем футболе... и не только. Вопрос лишь в том как все это обставить убедительно, чтобы народ не смеялся, вернее, не плевался и вопросы МУТКО с Прядкиным не задавали, как возможно допускать к первенству команды одного спонсора, в обход законов УЕФА и ФИФА
16:53
совва
правильно, чего париться если результат и так известен
16:47
Хряк
arhalex дали бы Кержу побегать хоть.... 16:32------------------------- Кержаков - тренер скамейки ) Он разливает ))) За эти копейки - ему не место в составе ! Играют миллионеры )))
16:41
serzheo
Если Джо, в качестве центр напа не справится, Кержа выпустят.
16:39
эдпитер
Gomer8888 Не надо дезу пускать. Ставки спокойно принимаются. Я поставил спокойно на Зенит в конторе "Лига ставок". Каждый может зайти к ним на сайт и посмотреть ,что ставки принимаются. не надо народ обманывать и вводить в заблуждение.
16:37
Gomer8888
а ставки по прежнему не принимаются. к чему бы это?
16:33
arhalex
дали бы Кержу побегать хоть....
16:32
Проба положительна
Зеня сольёт! 100%! Как без своего лучшего игрока и бомбардира?! Это ж надо так мало платить звезде!!! Всего 500 тыс $ за мяч!!!
16:19
vesmast2012
Хряк - это для мясокомбината)))
16:15
serzheo
Джорджевич заменил Кокорина?... Или все таки Шатов?...
16:14
wedes
Кокорин уехал в Монако залечивать травму шампанским.
16:13
Хряк
Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, – Шатов, Джорджевич - это игроки ФНЛ !)
16:10
serenky25
Что с КОКО? Ну я же переживаю. Не дай бог карьеру закончит. Травма тяжелая была. Я прям слышал как у него в голове что то хрустнуло.
16:07