16:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Джорджевич и Шатов заменили Дзюбу и Кокорина в стартовом составе "Зенита" на матч с "Оренбургом"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". С первых минут в составе питерцев появятся Олег Шатов и Лука Джорджевич, заменившие травмированного Александра Кокорина и дисквалифицированного за перебор желтых карточек Артема Дзюбу.

"Зенит": Лунев – Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Цаллагов – Шатов, Джорджевич, Данни.

Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Эрнани, Маурисиу, Юсупов, Мак, Молло, Кержаков.

"Оренбург": Руденко – Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов – Георгиев, Драгун – Григорьев, Попович, Парняков – Дюриш.

Запасные: Гутор, Андреев, Бордачев, Жунич, Бреев, Шогенов, Воробьев, Нехайчик, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится в среду, 26 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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Вопреки

Питерским можно было ехать дублем, поскольку боссы Газпрома уже дали команду своим назначенцам в Оренбурге СЛИВАТЬ игру... так-что, с Дзюбой или без - разницы не будет НИКАКОЙ. Итог всех матчей Зенита с Оренбургом был ясен сразу по выходу последних в РФПЛ и быстро сменивших название клубное, с понтом "отказавшись" от принадлежности к "народному достоянию".. А "мудрые" руководители РФС и РФПЛ закрыли глаза на эти фокусы, разрешив участие двух команд одного спонсора в ПЛ России. И теперь всем навязывают непредсказуемость очного поединка двух газпромовских детищ. Ккержакову младшему стыдно участвовать в этом спектакле и решил поболеть. Цирк !!! Все ведь ВСЕ понимают !!! Для Европы может быть и неведомо кто и кого кормит в нашем футболе... и не только. Вопрос лишь в том как все это обставить убедительно, чтобы народ не смеялся, вернее, не плевался и вопросы МУТКО с Прядкиным не задавали, как возможно допускать к первенству команды одного спонсора, в обход законов УЕФА и ФИФА

16:53

совва

правильно, чего париться если результат и так известен

16:47

Хряк

arhalex дали бы Кержу побегать хоть.... 16:32------------------------- Кержаков - тренер скамейки ) Он разливает ))) За эти копейки - ему не место в составе ! Играют миллионеры )))

16:41

serzheo

Если Джо, в качестве центр напа не справится, Кержа выпустят.

16:39

эдпитер

Gomer8888 Не надо дезу пускать. Ставки спокойно принимаются. Я поставил спокойно на Зенит в конторе "Лига ставок". Каждый может зайти к ним на сайт и посмотреть ,что ставки принимаются. не надо народ обманывать и вводить в заблуждение.

16:37

Gomer8888

а ставки по прежнему не принимаются. к чему бы это?

16:33

arhalex

дали бы Кержу побегать хоть....

16:32

Проба положительна

Зеня сольёт! 100%! Как без своего лучшего игрока и бомбардира?! Это ж надо так мало платить звезде!!! Всего 500 тыс $ за мяч!!!

16:19

vesmast2012

Хряк - это для мясокомбината)))

16:15

serzheo

Джорджевич заменил Кокорина?... Или все таки Шатов?...

16:14

wedes

Кокорин уехал в Монако залечивать травму шампанским.

16:13

Хряк

Смольников, Нету, Иванович, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, – Шатов, Джорджевич - это игроки ФНЛ !)

16:10

serenky25

Что с КОКО? Ну я же переживаю. Не дай бог карьеру закончит. Травма тяжелая была. Я прям слышал как у него в голове что то хрустнуло.

16:07