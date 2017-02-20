Джанлука Дзамбротта: "В "Спартаке" Каррера доказывает силу итальянских тренеров"

Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта заявил, что успех Массимо Карреры в "Спартаке" не стал для него сюрпризом. После 17 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте "Зенит" на пять очков.

– Каррера провел несколько лет в штабе Антонио Конте, – цитирует "Р-Спорт" Дзамбротту. – Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Маццарри, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара... Поэтому успех Карреры в "Спартаке" для меня не стал сюрпризом.