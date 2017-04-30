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Дзагоев, Витинью и Ионов - в "старте" ЦСКА на дерби со "Спартаком"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 26-го тура премьер-лиги со "Спартаком". С первых минут появится на поле полузащитник Алан Дзагоев, который был заменен из-за травмы в игре предыдущего тура с "Локомотивом". В атаке армейцев выйдут Витинью и Алексей Ионов.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Головин - Вернблум, Дзагоев, Натхо - Ионов, Витинью.

Запасные: Помазун, Овчинников, Тошич, Миланов, Набабкин, Игнашевич, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Щенников, Кучаев, Оланаре.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало встречи в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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Vlаdimir

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