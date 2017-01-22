Дмитрий Комбаров: "Поздравительные кувырки придумал Каррера"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров, которому сегодня исполнилось 30 лет, отметил, что ему приятно получать поздравления, передает со сбора красно-белых в ОАЭ обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам игрока, несмотря на праздник, он строго соблюдает режим.

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– Как настроение? Не грустите, что на четвертый десяток перевалили?

– Чего грустить? Это жизнь. Наоборот хорошее настроение. Все звонят, поздравляют. Друзья и близкие. Команда тепло поздравила, поэтому все нормально.

– Поздравительные кувырки на тренировках ввел Каррера?

– Да, это он ввел такое новшество.

– Понравилось оно ребятам?

– Изначально не понравилось. Особенно в сырую погоду. Да и сегодня – тоже. Никто не любит кувыркаться.

– Леонида Трахтенберга так же поздравили (двумя днями ранее руководитель департамента по связям с общественностью красно-белых отметил 69-летие. – Прим. "СЭ")?

– Да, так же. Кувыркались.

– Жена с вами здесь – можно с близким человеком разделить праздник.

– Да. Наверное, пойдем, поужинаем. Дочка прислала видео со стихотворением. Это затронуло душу.

– Глушаков про ваше 30-летие сказал: "Добро пожаловать в клуб крокодилов". Что вы ему ответите на это?

– Я жду его там. Через пять дней он станет представителем этого клуба.

– Каррера не разрешил бокальчик красного вина в честь юбилея?

– Даже не спрашивал. Сейчас у нас период тяжелой работы. Мы все профессионалы. Неважно, день рождения или праздник, мы будем работать и не позволим себе ничего лишнего.

– В начале сборов тяжело нагрузки переносите или нормально?

– В принципе нормально. Это привычно для нас. Работа тяжелая, но это нормально.

– Всего четыре матча за три сбора, непривычно? Чем это объяснить?

– Не знаю. Надо тренеру вопрос задать. У каждого своя тактика подготовки. Поэтому посмотрим.