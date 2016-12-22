18:06 22 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Я просил вернуть Кирилла Комбарова в "Спартак"? Это бред"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что они с защитником Дмитрием Комбаровым не обращались к руководству клуба с просьбой вернуть в команду Кирилла Комбарова из "Томи". Как известно, сибирский клуб испытывает проблемы с финансированием, из-за чего команду уже покинули несколько футболистов. Не исключено, что и К.Комбаров покинет Томск.

– Это бред, – сказал Глушаков. – Могу это опровергнуть. Как и к кому я могу обращаться по такого рода вопросам? Есть руководство, которое решает подобного рода вопросы. (Сергей ЕГОРОВ)

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