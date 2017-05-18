Денис Глушаков: "В этом сезоне никто в "Спартаке" не говорил о чемпионстве"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что в предыдущих сезонах красно-белые не могли стать чемпионами отчасти из-за психологического давления на результат. Глушаков защищает цвета "Спартака" с 2013 года, в сезоне-2016/17 клуб выиграл первое за 15 сезонов чемпионство.

- На протяжении всех четырех лет, что я в команде, были разговоры: "Надо чемпионство, надо". Возможно, это как-то закрепощало ребят, - сказал Глушаков в эфире шоу "ОК на связи!". - В этом сезоне никто о чемпионстве не разговаривал.

Задай вопрос Денису Глушакову прямо сейчас