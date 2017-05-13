Денис Глушаков: "Спартак" играет для болельщиков"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после замены в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0) отметил, что у его команды очень хорошее настроение. Он добавил, что футболисты играют для болельщиков. Вместо Глушакова на поле появился хавбек Артем Тимофеев.

– Настроение нормальное, забили гол и у нас хорошее настроение, – сказал Глушаков в эфире телеканала "Наш футбол". – Играем для болельщиков. С "Амкаром" всегда тяжело играть на их поле, да и в матче первого круга было сложно. Легких соперников в чемпионате России нет – приходится играть на полную катушку.

Трансляция матча "Амкар" – "Спартак"