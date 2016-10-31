Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол" оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

– Эпизод с попаданием мяча в руку Комбарову? Не могу сказать, что был пенальти, - сказал Глушаков. – Дима бежал в метре, как он мог руку убрать? Это естественное движение. Может, попадание и было, но на линии или даже за линией.

В целом Николаев провел матч достойно, давал играть. Игра из-за этого была интересной, на встречных курсах. Лучше пусть не свистят какие-то моменты, ты в игре больше участвуешь, пауз меньше. В Санкт-Петербурге были моменты, когда нам просто срывали быстрые атаки.