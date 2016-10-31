23:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Рука Комбарова?
Не могу сказать, что был пенальти"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Алексей НИКОЛАЕВ в дерби."Спартак" - ЦСКА: ноль карточек и два неназначенных пенальти

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол" оценил работу арбитра Алексея Николаева на матче 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

– Эпизод с попаданием мяча в руку Комбарову? Не могу сказать, что был пенальти, - сказал Глушаков. – Дима бежал в метре, как он мог руку убрать? Это естественное движение. Может, попадание и было, но на линии или даже за линией.

В целом Николаев провел матч достойно, давал играть. Игра из-за этого была интересной, на встречных курсах. Лучше пусть не свистят какие-то моменты, ты в игре больше участвуешь, пауз меньше. В Санкт-Петербурге были моменты, когда нам просто срывали быстрые атаки.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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