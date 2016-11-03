Денис Глушаков: "Каррера может взбодрить. На установке порой доски летают!"

– Многие сейчас говорят: с Каррерой "Спартак" бьется на все сто. А что же было до этого – неужели не выкладывались? - вопрос Глушакову.
– А разве в концовке прошлого сезона, когда мы вырвали путевку в Лигу Европы, были проблемы с самоотдачей? Тоже здорово играли! АЕК – да, провалили. Что касается Карреры, то он просто более эмоциональный человек. В хорошем смысле агрессивный. Может взбодрить. На установке порой доски летают!
– Даже так?
– У Бескова даже похлеще было, – Глушаков-старший. – Желваки играли, весь красный был. Ничего бросать не надо было. Одного взгляда хватало, чтобы все зарядились.
– Каррера добавляет эмоций. И я считаю это правильно, – продолжил Денис. – Команде такая обстановка нравится. Никто не жалуется, что итальянец кричит, кипит. У Аленичева характер другой, он человек более мягкий.