Денис Глушаков: "Каррера может взбодрить. На установке порой доски летают!"

Гостем авторской программы обозревателя Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал полузащитник "Спартака" Денис Глушаков , а также ветеран красно-белых, его дядя Валерий Николаевич.

– Многие сейчас говорят: с Каррерой "Спартак" бьется на все сто. А что же было до этого – неужели не выкладывались? - вопрос Глушакову.

– А разве в концовке прошлого сезона, когда мы вырвали путевку в Лигу Европы, были проблемы с самоотдачей? Тоже здорово играли! АЕК – да, провалили. Что касается Карреры, то он просто более эмоциональный человек. В хорошем смысле агрессивный. Может взбодрить. На установке порой доски летают!

– Даже так?

– У Бескова даже похлеще было, – Глушаков-старший. – Желваки играли, весь красный был. Ничего бросать не надо было. Одного взгляда хватало, чтобы все зарядились.

– Каррера добавляет эмоций. И я считаю это правильно, – продолжил Денис. – Команде такая обстановка нравится. Никто не жалуется, что итальянец кричит, кипит. У Аленичева характер другой, он человек более мягкий.

Полностью интервью Глушакова